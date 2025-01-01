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2024'te 1 Milyondan Fazla Emekli İndirimli Seyahat ve Kargo Hizmetlerinden Yarandı

2024'te 1 milyon 31 bin 269 emekli seyahat ve kargo hizmetlerinde indirimlerden yararlandı.

Yayın Tarihi: 01.01.2025 11:51
Güncelleme Tarihi: 01.01.2025 11:51
2024'te 1 Milyondan Fazla Emekli İndirimli Seyahat ve Kargo Hizmetlerinden Yarandı

2024'te Emeklilere Özel İndirimli Hizmetler

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2024 yılında toplam 967 bin 338 emeklinin indirimli seyahat hizmetlerinden faydalandığını açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2024 yılı, "Emekliler Yılı" olarak ilan edilmişti.

Ulaşımda İndirim Fırsatları

Bakan Uraloğlu, emeklilerin ulaşım hizmetlerinden daha ekonomik ve kolay bir şekilde yararlanabilmeleri için bir dizi düzenleme gerçekleştirdiklerini belirtti. Bu kapsamda, yüksek hızlı, ana hat ve bölgesel trenlerde yüzde 10 indirim kampanyası başlatılmıştır.

Ayrıca, 60-64 yaş yolculara yüzde 15, 65 yaş ve üzerindeki yolculara ise yüzde 50 indirim uygulanmaktadır. Uraloğlu, yüksek hızlı trenlerde 183 bin 907, bölgesel trenlerde 69 bin 905 ve ana hat trenlerinde 47 bin 427 emeklinin indirim fırsatından yararlandığını ifade etti.

Şehirlerarası Seyahat İmkanları

Şehirlerarası otobüs seyahati için emeklilere sunulan yüzde 20 indirim uygulamasıyla, düzenlemenin hayata geçtiği 31 Mayıs 2024 tarihinden itibaren 666 bin 99 emeklinin bu imkandan faydalandığı bildirildi.

Kargo Gönderiminde İndirim Fırsatı

Uraloğlu, PTT aracılığıyla emeklilere yönelik uygulanan yüzde 20 indirimli kargo gönderim hizmetinin de önemine dikkat çekti. Bu kampanya kapsamında 63 bin 931 emekli, toplamda 80 bin 616 kargo gönderimi gerçekleştirdi.

Emeklilerin Hayata Katkısı

Ulaştırma Bakanı, emeklilerin ekonomik refahlarını artırmaya yönelik sosyal destek hizmetleriyle katkı sağlamaya devam edeceklerini dile getirirken, "2024 yılında toplamda 1 milyon 31 bin 269 emeklimiz ulaştırma hizmetlerinden indirimli olarak faydalandı. Emeklilerimizin yıllarca verdikleri emek, bu ülkenin büyümesine ve kalkınmasına katkı sağlamıştır. Biz de bu fedakarlıkların karşılığını onlara daha rahat bir yaşam sunarak ödemek istiyoruz," şeklinde konuştu.

Bakan Uraloğlu, 2024 yılının emeklilere verilen desteklerin sadece başlangıcı olduğunu vurgulayarak, ilerleyen süreçte daha çok fırsat sunmayı hedeflediklerini ifade etti.

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