2024'te AB'de Trafik Kazalarında 19 Bin 800 Kişi Hayatını Kaybetti

2024'te AB Genelinde Trafik Kazaları Sonuçları

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, 2024 yılında meydana gelen trafik kazalarında 19 bin 800 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Açıklanan verilere göre, bu rakam öncesine göre yüzde 3 oranında bir azalma gösteriyor.

Ülkeler Arasındaki Farklılıklar

Son beş yılda, Yunanistan, İspanya, Fransa ve İtalya gibi bazı ülkelerde yol ölümleri hafif düşüşler gösterirken, İrlanda ve Estonya gibi ülkelerde artış gözlemlenmiştir. Öte yandan, Bulgaristan, Danimarka, Litvanya, Polonya ve Slovenya, bu istatistikleri yüzde 50 azaltma hedefi doğrultusunda ilerlemektedir.

Yol Güvenliği İstatistikleri

İsveç ve Danimarka, sırasıyla 1 milyon kişi başına 20 ve 24 ölüm ile yol güvenliği açısından en güvenli ülkeler olarak öne çıkmaktadır.

Riskli Bölgeler ve Etkilenme

Kırsal yollar, AB'de en büyük riski oluşturan alanlar arasında yer almakta ve ölümlerin yüzde 52'si bu yollarda meydana gelmektedir. Yapılan incelemelerde, ölümlü kazalarda erkeklerin oranı yüzde 77 olarak belirlenmiştir, bu da ölümcül kazalardaki cinsiyet farkını göstermektedir.

Ölümcül kazalarda, araç yolcuları en büyük payı alırken, motosikletliler, yayalar ve bisikletliler takip eden gruplar arasında yer almaktadır.