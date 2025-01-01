2024'te Batı Şeria'da 59 Bin Zeytin Ağacı Söküldü

Batı Şeria'da Zeytin Ağaçlarına Büyük Darbe

2024 yılı itibarıyla Batı Şeria, İsrail ordusu ve yerleşimciler tarafından ciddi tahribata maruz kaldı. Filistin Toprak Araştırmaları Merkezi tarafından yayımlanan rapora göre, bu yıl içinde 59 bin 163 zeytin ağacı söküldü ya da tamamen yok edildi.

Toprakların Gasbı ve Zeytin Ağaçlarının Yok Oluşu

Raporda, 52 bin 373 zeytin ağacının tamamen yok edildiği ve 50 bin dönüm araziye el konulduğu belirtildi. Kudüs merkezli bu merkez, 2024 yılı için 'İsrail'in yerleşim çılgınlığı ve Filistin topraklarının kana bulandığı yıl' ifadelerini kullandı.

Yahudi Yerleşimcilerin Etkisi

Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te, 700 bini aşkın Yahudi yerleşimci yaşamaktadır. Uluslararası hukuk gereği, bu yerleşim birimleri yasa dışı sayılmakta ve burada ikamet eden Yahudi yerleşimciler, Batı Şeria’da işgal altında yaşayan Filistinlilerin yaşam koşullarını daha da zorlaştırmaktadır.