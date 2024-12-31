2024’te Batı Şeria'da 8800 Filistinli Gözaltına Alındı

İsrail'in Batı Şeria'daki Operasyonları Devam Ediyor

İsrail ordusunun 2024 yılı boyunca işgal altındaki Batı Şeria'da 8 bin 800 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi. Bu durum, Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütü'ne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti tarafından yapılan ortak açıklama ile kamuoyuna duyuruldu.

2024 Yılı En Kanlı Yıl Olacak

Açıklamada, 2024 yılının "işgal ile mücadele tarihinde en kanlı yıllardan biri"İsrail güçlerinin baskın ve saldırılarında en az 8 bin 800 Filistinlinin gözaltına alındığı belirtiliyor.

Gözaltı Sayıları ve Gözaltına Alınan Gruplar

2024 yılında Batı Şeria'da 266 kadının gözaltına alındığı, 7 Ekim 2023'ten itibaren bu sayının 450'ye ulaştığı ifade edildi. Gazze'den de birçok kadın alıkonulduğu belirtildi.

Ayrıca, 2024 yılı boyunca çocuklar arasındaki gözaltı sayısının en az 700 olduğu, 7 Ekim’den itibaren bu sayının 1055 çocuğa ulaştığı açıklandı. Aynı dönemde İsrail ordusunun 145 gazeteciyi ve 320 doktoru alıkoyduğu bilgisi de verildi.

İdari Tutuklamalar ve Toplam Tutuklular

Batı Şeria’da 10 bini aşkın idari tutuklama kararı çıkarıldığı, bu kararların yeni ve yenilenen kararlar şeklinde olduğu, çocuklar ve kadınlara yönelik kararların da bulunduğu belirtildi. Aralık 2024 itibarıyla İsrail hapishanelerindeki toplam tutuklu sayısının 10 bin 300'den fazla