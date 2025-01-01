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2024'te Çin Sinema Gişe Hasılatı 5,82 Milyar Doları Aştı

Çin'de 2024 yılında sinema gişe hasılatı 5,82 milyar dolara ulaşırken, yerli filmler başı çekti.

Yayın Tarihi: 01.01.2025 16:57
Güncelleme Tarihi: 01.01.2025 16:57
2024'te Çin Sinema Gişe Hasılatı 5,82 Milyar Doları Aştı

Çin Sinemasında Yeni Bir Rekor

Çin'de 2024 yılı itibarıyla sinema gişe hasılatı 42,5 milyar yuan (yaklaşık 5,82 milyar dolar) olarak kaydedildi. Bu çarpıcı veriler, Çin Film Akademisi tarafından yayımlandı.

Bilet Satışları ve Yerli Filmler

Yıl boyunca 1 milyardan fazla bilet satışı gerçekleşti. Sinema biletleriyle elde edilen hasılatın %78,68'ini yerli filmler oluşturdu. Bu yıl içinde 79 film, 100 milyon yuan (yaklaşık 13,7 milyon dolar) barajını aşarken, bunların 55'i yerli yapımlar oldu.

Yeni Salonlar ve Toplam Perde Sayısı

Ayrıca, 2024 yılı itibarıyla 4 bin 600 yeni sinema salonu hizmete girdi. Böylece ülkedeki toplam perde sayısı 90 bin 968'e ulaştı.

Bu veriler, Çin'in sinema endüstrisinin büyümeye devam ettiğini ve yerli yapımların izleyici üzerinde büyük bir etki yarattığını gösteriyor.

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