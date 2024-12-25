2024'te Dünyada Yaşanan Yolcu Uçağı Kazaları: En Kötü Yıl Olabilir

2024’te Yolcu Uçağı Kazaları Artış Gösterdi

2024 yılı, dünya genelinde yaşanan birçok yolcu uçağı kazası ile hatırlanıyor. Bu kazalar arasında, en fazla can kaybının yaşandığı olay, Brezilya’da gerçekleşti.

Brezilya'daki Felaket

9 Ağustos'ta Brezilya’nın Cascavel kentinden Guarolhus’a giden Voepass Hava Yolları'na ait ATR-72 tipi uçak, Sao Paulo eyaletinin kuzeyindeki Vinhedo şehrindeki bir yerleşim yerine düştü. Uçaktaki 58 yolcu ve 4 mürettebat olmak üzere toplam 62 kişi yaşamını yitirdi. Kaza sonrası alev alan uçağın kimlik belirleme süreci oldukça zor oldu.

Brezilya Havacılık Kazalarını Araştırma ve Önleme Merkezi (CENIPA) tarafından yapılan soruşturma, pilotların bu kazada buzlanma ile mücadelede ciddi zorluklar yaşadığını ortaya çıkardı. Uçağa vaktinde ulaşamayan 10 yolcu ise şans eseri kazayı atlattı.

Japonya'daki Kaza

2024 yılı içinde yaşanan başka bir önemli olay da Japonya’da meydana geldi. 2 Ocak'ta Tokyo’daki Haneda Havalimanı’nda, yolcu uçağı ile sahil güvenlik uçağı çarpıştı. Yolcu uçağındaki 379 kişi güvenli bir şekilde tahliye edilirken, sahil güvenlik uçağındaki 6 kişiden 5’i hayatını kaybetti. Pilot ise yaralı olarak kurtuldu.

Yerel basına göre, Japonya Ulaştırma Bakanlığı, kazaya karışan yolcu uçağının inişine izin verdi ve sahil güvenlik uçağına pistten uzak durma talimatı verdi. Hayatını kaybedenlerin aileleri için bu olayın şoku henüz geçmedi.

ABD'deki Acil İniş

ABD'de, Alaska Hava Yolları'na ait bir Boeing 737 MAX 9 tipi uçak, 5 Ocak'ta havadayken gövdesinden bir parçanın kopması nedeniyle acil iniş yaptı. Olay sırasında, uçaktaki 171 yolcu ve 6 kabin görevlisi güvenli bir şekilde kurtarıldı. Ancak FAA, benzer uçakların inceleme süresi boyunca uçurulmayacağını açıkladı.

Nepal'deki Kayıplar

24 Temmuz'da, Nepal'de bir uçak kalkış sırasında pistte kaza yaptı. Saurya Hava Yolu şirketine ait uçaktaki 19 kişiden 18’i hayatını kaybetti. Pilot ise yaralanarak kurtuldu.

Rusya'dan Gelen Üzücü Haberler

24 Ocak’ta, Rusya Savunma Bakanlığı, içinde Ukraynalı esirlerin de bulunduğu bir Rus uçağının, Ukrayna tarafından ateşlenen roketle vurulduğunu duyurdu. Uçaktaki bütün 74 kişi maalesef kurtulamamıştır.

Ayrıca, Rusya’nın İvanova bölgesinde 12 Mart’ta düşen bir İL-76 tipi askeri nakliye uçağı da kazaya neden oldu. Uçaktaki 15 kişi yaşamını yitirdi. 12 Temmuz’da düşen başka bir Rus yolcu uçağının da bakım sırasında arıza yaşadığı bildirildi.

Birçok kazanın ardından, havacılık güvenliği konusunda yeni önlemler ve denetimler gündeme geldi. 2024, havacılık tarihine kanlı bir yıl olarak geçebilir.