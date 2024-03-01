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2024’te emekli olanlara müthiş zam: Emekli maaşlarına milli gelir zammı geliyor

TÜİK’in açıkladığı verilere göre, 2023 yılında Türkiye ekonomisi yüzde 4,5 büyüdü. Bu büyüme oranı, 2024 yılında emekli maaşlarına yansıyacak ve emeklilerin alım gücünü artıracak. Nisan ayı itibarıyla yeni zamlı maaşlarını almaya başlayacak olan emekliler, ekonomik krize rağmen bir nebze de olsa rahatlayacak.

Yayın Tarihi: 01.03.2024 16:43
Güncelleme Tarihi: 01.03.2024 16:43
2024’te emekli olanlara müthiş zam: Emekli maaşlarına milli gelir zammı geliyor

 Maaşlar GSYH artışından pay alacak Emeklilerin yüzü gülecek! 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) büyüme hızını yüzde 4,5 olarak açıkladı. Bu artışın etkisiyle 2024 yılında emekli olanların maaşlarına ilave zam yapılması bekleniyor.

emekli

Yeni Zam Detayları

Yapılan hesaplamalara göre, bu yıl emekli olanların aylıklarında yüzde 0,8 ile yüzde 1,35 arasında değişen oranlarda artış olacak. Nisan ayından itibaren, yeni tutarlar üzerinden aylık ödemeleri yapılacak.

Emekli Aylıklarının Hesaplanması

İlk defa emekli olanların aylığı, çalışma yaşamları boyunca Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) bildirilen prime esas kazançların güncellenmiş tutarı üzerinden bağlanıyor. Güncelleme hesaplamasında 2000 öncesi dönemde gösterge sistemi, sonraki dönemlerde ise güncelleme katsayısı kullanılıyor.

Güncelleme Katsayısının Belirlenmesi

TÜİK tarafından açıklanan 2023 yılı GSYH büyüme oranı yüzde 4,5 olduğu için, güncelleme katsayısına yüzde 30'u ekleniyor. Böylece 2023 yılı güncelleme katsayısı 1,6612'ye yükselecek.

Yansıyan Zam Miktarı

Güncelleme katsayısındaki artış herkese aynı oranda yansımayacak. Kişilerin toplam prim gün sayısı ve her bir dönemdeki prime esas kazanç tutarına göre yüzde 0,8 ile yüzde 1,35 arasında değişen oranlarda zam alacaklar.

Nisan Ayında Yansıyacak

Milli gelirdeki artıştan kaynaklanan ilave zamlar, nisan ayından itibaren emekli olanların aylıklarına yansıtılacak. Bu tarihten sonra, yeni tutarlar üzerinden aylık ödemeleri gerçekleştirilecek

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