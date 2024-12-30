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2024'te Gayrimenkul Satışı En Çok İstanbul'da Gerçekleşti

2024'te en çok gayrimenkul satışı İstanbul'da yapıldı, Şehitkamil ilçesi lider konumda.

Yayın Tarihi: 30.12.2024 11:23
Güncelleme Tarihi: 30.12.2024 11:23
2024'te Gayrimenkul Satışı En Çok İstanbul'da Gerçekleşti

2024'te Gayrimenkul Satışlarında İlk Sıra İstanbul'un

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü verilerine göre, 2024 yılında Türkiye genelinde en çok gayrimenkul satışı 326 bin 737 ile İstanbul'da gerçekleşti. İstanbul, gayrimenkul satışlarının yaklaşık yüzde 9'unu tek başına üstlendi.

Türkiye'nin Başkentleri ve Öne Çıkan İller

İstanbul'u sırasıyla 191 bin 929 satışla Ankara, 132 bin 809 ile İzmir, 102 bin 950 ile Bursa ve 101 bin 726 ile Antalya takip etti.

Şehitkamil, Gayrimenkul Satışında Birinci

2024 yılında en çok gayrimenkul satışı yapılan ilçeleri de belirleyen Bakanlık, deprem bölgesinde yer alan Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinin başı çektiğini bildirdi. Şehitkamil, 29 bin 437 gayrimenkul satışı ile birinci sırada yer aldı.

Esenyurt ve Şahinbey İkinci ve Üçüncü Sırada

Listede ikinci sırayı İstanbul'un Esenyurt ilçesi alarak 28 bin 803 satış gerçekleştirdi. Gaziantep'in Şahinbey ilçesi ise 27 bin 173 satışla üçüncü sırada yer aldı.

Verilere göre, Ankara'nın en kalabalık ilçesi Çankaya, 25 bin 026 gayrimenkul satışı ile dördüncü olurken, Bursa'nın Nilüfer ilçesi 23 bin 288 satışla beşinci sırayı aldı.

Türkiye Genelinde Taşınmaz Satışı

2024 yılı itibarıyla 2 milyon 822 bin 712 taşınmaz satışı gerçekleşti. Bu satışların 1 milyon 256 bin 901'i konut kategorisine ait oldu.

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