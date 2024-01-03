2024'te harç ve tarifelerde yeni dönem: Cep telefonu kaydından köprü geçişine kalem kalem hesap!

1 Ocak 2024'ten itibaren yeni yılda yürürlüğe giren bazı düzenlemeler vatandaşların cebini yakacak. Pasaport harcı 6 ay için bin 638 lira, 1 yıl için 2 bin 395 lira, 2 yıl için 3 bin 912 lira, 3 yıl için 5 bin 557 lira, 3 yıl üzeri için 7 bin 832 lira olarak belirlendi.

A sınıfı ehliyet harcı bin 308 lira, B sınıfı ehliyet harcı 3 bin 945 lira oldu. Yurtdışından getirilen telefonların IMEI kayıt harcı 31 bin 692 lira, araç muayene ücreti de otomobiller için bin 821 lira olarak güncellendi.

TRAFİK CEZALARI DA ARTTI

2024 yılında trafik cezaları da arttı. Kırmızı ışıkta geçme, hız sınırını aşma ve alkollü araç kullanma cezaları bin 506 lira ile 12 bin 977 lira arasında değişirken, hatalı park ve cep telefonu ile konuşma cezaları da 690 lira ve bin 510 lira olarak uygulanacak.

KÖPRÜ GEÇİŞ ÜCRETLERİ

Yeni yılda kamunun işlettiği otoyol ve köprülerde otomobil geçiş ücretleri yüzde 76 arttı. YİD modeliyle yapılan otoyol ve köprülerde ise yüzde 50 zam yapıldı. Buna göre, otoyollarda otomobil geçiş ücreti 9 TL ile 84 TL arasında değişirken, boğaz köprülerinde 15 TL oldu. YİD köprülerinde ise otomobil geçiş ücretleri; Osmangazi Köprüsü için 290 TL, 1915 Çanakkale Köprüsü için 295 TL, Yavuz Sultan Selim Köprüsü için 35 TL olarak belirlendi.

KAMU KONAKLAMA TESİSLERİNE YEİ DÜZENLEME

Kamuya ait sosyal tesislerde konaklama ücretleri 2024 yılında yüzde 58 arttı. Resmi Gazete'de yayınlanan tebliğle, kamu sosyal tesislerindeki yemek ve konaklama ücretlerine yeniden değerleme oranı kadar zam yapıldı. Buna göre, yeni yılda tesislerde kişi başına günlük 133 TL yemek ve 51 TL konaklama bedeli ödenecek. Konaklama bedeli, 1 Temmuz - 15 Ağustos döneminde 67 TL olacak. 2023 yılında ise tesislerde kişi başına günlük 84 TL yemek ve 32 TL konaklama bedeli alınmıştı.