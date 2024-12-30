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2024'te Irak'ta Öne Çıkan Gelişmeler: İran Saldırısı, PKK Yasağı ve Erdoğan'ın Ziyareti

2024, Irak'ta İran'ın Erbil saldırısı, PKK'nın yasaklanması ve Erdoğan'ın tarihi ziyareti ile öne çıktı.

Yayın Tarihi: 30.12.2024 11:03
Güncelleme Tarihi: 30.12.2024 11:03
2024'te Irak'ta Öne Çıkan Gelişmeler: İran Saldırısı, PKK Yasağı ve Erdoğan'ın Ziyareti

İran'ın Erbil Saldırısı ve Protestolar

2024 yılı, Irak'ta İran'ın Erbil'e gerçekleştirdiği balistik füze saldırısı ile başladı. Saldırıda 4 sivil hayatını kaybetti, 1 yaşındaki bir bebek de dahil olmak üzere birçok kişi yaralandı. IKBY Hükümet Sözcüsü Peşava Hevramani, bu saldırıları büyük bir insanlık suçu olarak nitelendirirken, Erbil ve Duhok'un ticaret ve sanayi odaları İran mallarının boykot edilmesi çağrısında bulundu.

PKK'nın Yasaklı Örgüt İlan Edilmesi

Irak'ta, terör örgütü PKK'nın yasaklı örgüt olarak ilan edilmesi, Türkiye ile Irak arasında yapılan Yüksek Düzeyli Güvenlik Mekanizması toplantısında duyuruldu. Irak Ulusal Güvenlik Konseyi, 23 Temmuz'da PKK'nın resmi yazışmalarda bu şekilde tanımlanması talimatı verdi. Irak Yüksek Yargı Konseyi ise 6 Ağustos'ta PKK ile ilişkili üç partinin faaliyetlerine son verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Irak Ziyareti

2024 yılı içerisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 yıl aradan sonra Irak'a resmi ziyarette bulundu. Bağdat ve Erbil'deki temasları sırasında, PKK'nın yasaklanmasıyla ilgili memnuniyetini belirtti. Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ve Başbakan Mohammed Şiya es-Sudani ile bir araya gelerek iki ülke arasındaki güvenlik işbirliğinin önemine vurgu yaptı.

Kalkınma Yolu Projesi ve Diğer Anlaşmalar

22 Nisan'da Türkiye, Irak, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında Kalkınma Yolu Projesi için 4'lü mutabakat zaptı imzalandı. Türkiye ile Irak arasında çeşitli alanlarda 24 işbirliği anlaşması da kabul edildi.

Nüfus Sayımı ve İkincil Seçimler

Irak, 20 Kasım’da 37 yıl aradan sonra ülke genelinde bir nüfus sayımı gerçekleştirdi. Başbakan Sudani, ülke nüfusunun 45 milyonu geçtiğini açıkladı. Aynı zamanda IKBY’de iki yıl gecikmeli milletvekili seçimleri 20 Ekim’de yapıldı; KDP birinci, KYB ikinci olarak seçildi.

Petrol İhracatında Duran Süreç ve Ekonomik Zararı

Erbil ile Bağdat arasındaki anlaşmazlık nedeniyle Irak'ın petrol ihracatı durdu. Irak petrolünün Türkiye üzerinden sevkiyatının durması, aylık 1 milyar dolara varan zararlar oluşturdu ve toplam kaybın 19 milyar dolara ulaştığı bildirildi.

Esed Rejimi Bağlantılı Askerlerin İadesi

Irak'a kaçan devrik Esed rejimine bağlı 1905 asker, 19 Aralık’ta Suriye'ye iade edildi. Bu gelişmeler, 2024'ü Irak için çalkantılı bir yıl haline getirdi.

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