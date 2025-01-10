2024'te Rekor Sıcaklık: İklim Hedefleri Tehlikede

İklim Değişikliği: 2024'te Sıcaklık Rekoru

Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz, Paris Anlaşması'nda öngörülen 10 yıllık periyotta sıcaklıkların Sanayi Devrimi öncesine göre 1,5 derece tutulma hedefinin 2028'de muhtemelen başarısız olacağını açıkladı.

Küresel Sıcaklıklar Rekor Kırıyor

Avrupa Birliğine bağlı Copernicus İklim Değişikliği Servisi'ne göre, 2024 yılı, 1850'den bu yana kaydedilen en sıcak yıl olarak tarihe geçerek 15,10 derece sıcaklık ortalamasıyla Sanayi Devrimi öncesi seviyenin 1,6 derece üzerinde gerçekleşti. 22 Temmuz 2024, günlük ortalama sıcaklık olarak 17,16 derece ile kaydedildi.

Aşırı İklim Olayları ve Ekonomik Etkiler

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), iklim değişikliğinin etkilerinin 2024 yılında da hissedildiğini ve bu durumun tüm toplulukları ve ekonomileri etkilediğini vurguladı. WMO Genel Sekreteri Celeste Saulo, aşırı hava olaylarının sıklaştığını ve iklim değişikliğinin bu olayların etkilerini artırdığını belirtti.

Biyoçeşitlilik Kaybı ve İklim Değişikliği

World Weather Attribution (WWA) raporuna göre, 2024 yılında iklim değişikliği nedeniyle dünya genelinde 41 gün daha fazla tehlikeli sıcak gün yaşandı. Yıkıcı sel felaketleri ve kuraklıklar, özellikle Amazon Ormanları ile Pantanal Sulak Alanı gibi biyoçeşitliliğin önemli merkezlerinde ciddi zararlara yol açtı.

2024'ün Sıcaklık Senaryosu

Prof. Dr. Kurnaz, sıcaklıkların 2023 ile karşılaştırıldığında 2024'te beklenmedik şekilde yüksek olduğunu söyledi. Pasifik Okyanusu'ndaki sıcaklıklar, küresel ortalamayı yukarı çekiyor ve El Nino'nun etkileri devam ediyor. Ancak, 2025 için İstanbul özelinde çok soğuk günlerin beklenmediğini açıkladı.

Rekor Sıcaklık Gün Sayıları

Kurnaz’ın sağladığı verilere göre, her günün geçmiş yıllardaki sıcaklıklarla kıyaslandığında 2024 yılında 195 gün rekor sıcaklık kırarak toplam 365 gün içerisinde %53,42 oranında en sıcak gün sayısına ulaşmıştır.

2024 yılı, iklim hedeflerinin sürdürülebilirliği açısından bir dönüm noktası olacak gibi gözüküyor. Uzmanlar, bu rekor sıcaklıkların devamı durumunda, iklim değişikliği konusundaki mücadelelerin daha da acil hale gelmesi gerektiğini ifade ediyor.