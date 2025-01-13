2024'te Sarp Sınır Kapısı'ndan 5,5 Milyon Yolcu Geçti

Sarp Sınır Kapısı'ndan 2024'te 5 milyon 555 bin yolcu geçişi gerçekleşti, araç geçişlerinde ise düşüş görüldü.

Yayın Tarihi: 13.01.2025 13:48
Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 13:55
2024'te Sarp Sınır Kapısı'ndan 5,5 Milyon Yolcu Geçti

Sarp Sınır Kapısı'ndan 2024'te 5,5 Milyon Yolcu Geçti

Türkiye'nin Gürcistan sınırındaki Sarp Sınır Kapısı'ndan 2024 yılında 5 milyon 555 bin 125 yolcu geçiş yaptı. Sınır kapısı, vizesiz ve kimlik ile geçiş imkanı sunduğundan, yurtdışı gezileri için en fazla tercih edilen kara hudut kapıları arasında yer alıyor.

Geçişlerde Düşüş

Artvin Valiliği'nden alınan verilere göre, Sarp Sınır Kapısı'ndan geçen yolcu sayısı bir önceki yıla göre yüzde 11 azalarak 5 milyon 555 bin 125 oldu. Günlük ortalama yolcu sayısı ise 15 bin 219 olarak kaydedildi.

Ayrıca, 2024 yılında araç giriş ve çıkış işlemleri de yüzde 2 azalarak 792 bin 1 olarak tespit edildi. Otomobil ve otobüs geçişlerinde düşüş görülürken, tır ve kamyon işlemlerinde yüzde 4,5 artış gözlemlendi. Günlük ortalama geçiş yapan araç sayısı 2 bin 170 olarak belirlendi.

İhracat ve Ticaret Hacminde Artış

Sarp Sınır Kapısı'ndan yapılan ihracat, yüzde 6 artış göstererek 1,7 milyar dolar seviyesine ulaştı. İthalat ise 106 milyon dolarda kaldı. Toplam ticaret hacmi, önceki yıla göre yüzde 5,6 artışla 1 milyar 829 milyon 961 bin dolar olarak kaydedildi.

Kaçakçılıkla Mücadele

Öte yandan, Sarp Sınır Kapısı'nda 2024 yılında tüm engellenen 421 kaçakçılık girişiminde 929 milyon liralık eşya ele geçirildi.

Türkiye'nin Kafkaslar ve Orta Asya'ya açılan en önemli kara hudut kapılarından olan Sarp Sınır...

Türkiye'nin Kafkaslar ve Orta Asya'ya açılan en önemli kara hudut kapılarından olan Sarp Sınır Kapısı'ndan 2024'te 5 milyon 555 bin 125 yolcu geçiş yaptı.

Türkiye'nin Kafkaslar ve Orta Asya'ya açılan en önemli kara hudut kapılarından olan Sarp Sınır...

Türkiye'nin Kafkaslar ve Orta Asya'ya açılan en önemli kara hudut kapılarından olan Sarp Sınır Kapısı'ndan 2024'te 5 milyon 555 bin 125 yolcu geçiş yaptı.

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