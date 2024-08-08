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2024'te Sıcaklık Rekorları Bekleniyor

Uzmanlar, 2024'ün sıcaklık rekorları kırma ihtimalinin arttığını belirtiyor. İklim değişikliği etkileri daha belirgin hale geliyor.

Yayın Tarihi: 08.08.2024 11:56
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 11:56
2024'te Sıcaklık Rekorları Bekleniyor

2024'te Sıcaklık Endişesi

Uzmanlar, 2024 yılının şimdiye kadar kaydedilen en sıcak yıl olma potansiyelinin arttığını vurguluyor. Avrupa Birliği'nin Copernicus İklim Değişikliği Servisi tarafından açıklanan verilere göre, 2023 yılının temmuz ayında geçen yıla kıyasla sıcaklıklar biraz daha düşük olsa da, bu durum geleceğe dair kaygıları azaltmıyor.

Temmuz Sıcaklık Raporu

Copernicus'un raporuna göre, temmuz ayında ölçülen ortalama yüzey hava sıcaklığı, 1991-2020 arasındaki sömestr ortalamasının 0,68 derece üzerinde kaydedildi. Bu durum, şimdiye kadar görülen en sıcak ikinci temmuz ayı olarak literatüre geçti.

Ayrıca, 22-23 Temmuz tarihlerinde Dünya genelinde kaydedilen sıcaklık, 17,16 ve 17,15 derece ile tarihin en sıcak günlerinden biri oldu. Uzmanlar, sıcaklıkların normalin üzerinde seyrettiğini ve bunun global iklim değişikliğinin etkileriyle bağlantılı olduğunu belirtiyor.

Avrupa'daki Sıcaklıklar

Avrupa'daki ortalama sıcaklık, geçtiğimiz ay 1991-2020 döneminin ortalamasının 1,49 santigrat derece üzerinde ölçüldü. Güney ve Doğu Avrupa, bu ortalamadan daha sıcak bir seyir izlerken, kuzeybatı Avrupa'da sıcaklıklar daha normal seviyelerde seyretti.

Gelecek İçin Karamsar Tahminler

Ocak-Temmuz dönemi arasında kaydedilen küresel sıcaklık anomalisi değerleri, 1991-2020 ortalamasının 0,70 derece üzerinde bulundu. Geçen yılın aynı dönemine göre sıcaklık farkının 0,27 derece olduğu belirtiliyor. Uzmanlar, 2024'te daha sıcak bir yıl yaşanmasını engellemek için sıcaklıkların en az 0,23 derece düşmesi gerektiğini vurguluyor, ancak bu senaryonun pek olası olmadığını ifade ediyorlar.

Copernicus İklim Değişikliği Servisi Direktör Yardımcısı Samantha Burgess, geçen aylarda kaydedilen sıcaklık rekorlarının süresinin sona erdiğini belirterek, "İklimimiz hala ısınmaya devam ediyor. İklim değişikliğinin etkileri, geçmişten çok önce başlamış durumda ve sera gazı emisyonları net sıfıra ulaşana kadar bu durum devam edecek." diyerek iklim değişikliğinin ciddiyetine dikkat çekti.

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