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2024'te Türkiye'de 12,5 Milyon Araç Muayene Edildi

2024'te Türkiye'de muayeneden geçen araç sayısı 12,5 milyonu geçerken, ağır kusurlu araç sayısı 3,2 milyon olarak kaydedildi.

Yayın Tarihi: 09.02.2025 10:45
Güncelleme Tarihi: 09.02.2025 10:45
2024'te Türkiye'de 12,5 Milyon Araç Muayene Edildi

2024 Yılında Türkiye'de Araç Muayeneleri

Türkiye, 2024 yılı itibarıyla muayeneden geçirilen araç sayısının 12,5 milyonu aştığını bildirdi. Bu araçlardan 8 milyon 961 bin 119'u hafif kusurlu, 3 milyon 233 bin 257'si ağır kusurlu, 153 bin 612'si emniyetsiz ve 211 bin 192'si ise kusursuz bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TÜVTÜRK araç muayene sistemi sayesinde Türkiye'de yılda ortalama 100 binin üzerinde trafik kazasının önüne geçilmesinin sağlandığını vurguladı.

Deprem Bölgesi Yatırımları Devam Ediyor

Deprem bölgelerindeki ulaşım ve haberleşme yatırımları hız kesmiyor. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın raporuna göre, bu alanda 22,9 milyar liralık yatırım planlandı. 2024 sonu itibarıyla yaklaşık 12,7 milyar lira harcandığı belirtildi.

En Az Nüfuslu Köyler

Türkiye'nin en az nüfusa sahip köyleri arasında Şırnak'ın Ağaçyurdu, Siirt'in Çattepe, Iğdır'ın Tarlabaşı, Bingöl'ün Çomakköy ve Bitlis'in Kayalıbağ köyleri yer alıyor. Bunların yanı sıra, Adıyaman'a bağlı Taşpınar, 7 bin 2 kişilik nüfusuyla Türkiye'nin en kalabalık köyü olarak öne çıkıyor.

TBMM Ziyaretçi Rekoru

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 2024 yılında toplam 368 bin 144 ziyaretçiyi ağırladı. En yoğun ziyaret, mayıs, kasım ve ekim aylarında gerçekleşti. Ayrıca, siyasi partilerin düzenlediği 1007 grup toplantısına 96 bin 376 kişi katıldı.

Tüketiciler İçin "Tüketim Tuzağı" Uyarısı

Tüketiciyi Koruma Derneği ve Tüketici Birliği Federasyonu yetkilileri, yaklaşan 14 Şubat tarihine dikkat çekerek, alışveriş öncesi iade ve değişim şartlarının öğrenilmesi gerektiğini vurguladı.

Yerel Buğday Çeşitleri Sağlık İçin Önemli

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Hacettepe Üniversitesi işbirliğinde yapılan araştırmalar, yerel buğdayların sağlık üzerinde önemli olumlu etkileri olduğunu gösterdi. Özellikle Siyez-4, Karakılçık, AK-702 gibi çeşitlerin antioksidan kapasitesinin yüksek olduğu belirtildi.

TİGEM'in Gelecekteki Tayları

TİGEM (Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü), Haziran ayı itibarıyla 435 tayın doğmasını bekliyor. Bu taylar, 2026 ve 2027 yıllarında açık artırma ile satışa sunulacak.

TBMM'de Bu Hafta

TBMM Genel Kurulu, Türkiye Adalet Akademisi Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine devam edecek ve yeni sanayi ve ticaret kanun teklifinin müzakerelerine başlayacak.

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