DOLAR
35,94 0%
EURO
37,13 0%
ALTIN
3.306,95 0%
BITCOIN
3.492.426,07 -0,76%

2024'te Türkiye'de Araç Muayene Sayısı 12,5 Milyonu Aştı

Türkiye'de geçtiğimiz yıl 12,5 milyon araç muayeneye girdi. Hafif ve ağır kusurlu araç sayıları dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 09.02.2025 11:10
Güncelleme Tarihi: 09.02.2025 11:10
2024'te Türkiye'de Araç Muayene Sayısı 12,5 Milyonu Aştı

2024'te Türkiye'de Araç Muayene Sayısı 12,5 Milyonu Aştı

Türkiye'de 2023 yılında araç muayenesi yapılan araç sayısı 12 milyon 559 bin 180'e ulaştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın verilerine göre bu araçların 8 milyon 961 bin 119'u hafif kusurlu, 3 milyon 233 bin 257'si ağır kusurlu, 153 bin 612'si emniyetsiz ve 211 bin 192'si ise kusursuz olarak belirlendi.

Aktif Muayene İstasyonları

Bu muayeneler, Türkiye genelinde 214 sabit, 75 seyyar, 18 seyyar traktör ve 5 motosiklet istasyonu olmak üzere toplam 312 muayene istasyonu'nda gerçekleştirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, muayenelerin etkin bir şekilde sürdürülmesi için kamu ve özel sektör iş birliği ile çalışıldığını belirtti.

Trafik Güvenliği

Bakan Uraloğlu, kazaların büyük çoğunluğunun sürücü hatalarından kaynaklandığını, araçların teknik kusurlarının ise ikinci en yaygın neden olduğunu ifade etti. “Muayeneyle trafikte teknik kusurları olan araçların seyir halinde olmasını engelliyoruz” dedi.

Ayrıca, muayeneden geçemeyen araçlarda en sık tespit edilen kusurlar arasında fren sistemleri, emniyet kemerleri ve yakıt sistemleri yer aldı. Uraloğlu, ağır kusurlu veya emniyetsiz olarak tespit edilen araçların muayenesinin ancak kusurlar giderildikten sonra onaylandığını vurguladı.

Trafik Kazalarının Önlenmesi

TÜVTÜRK araç muayene sistemi sayesinde yılda ortalama 100 binin üzerinde trafik kazasının önlendiğini belirten Uraloğlu, bu süreçle birlikte ülkenin karbon emisyonu, yakıt verimliliği ve araçların işletme giderleri gibi alanlarda önemli katkılar sağlandığını ifade etti.

2023 Yılı Muayene İstatistikleri

Geçen yıl muayeneden geçirilen araç sayıları aylara göre şu şekilde sıralandı:

  • Ocak: 920.187
  • Şubat: 862.340
  • Mart: 941.321
  • Nisan: 787.441
  • Mayıs: 935.416
  • Haziran: 955.676
  • Temmuz: 1.131.191
  • Ağustos: 1.131.297
  • Eylül: 1.091.727
  • Ekim: 1.147.614
  • Kasım: 1.219.478
  • Aralık: 1.435.492

Toplam: 12.559.180

İLGİLİ HABERLER

Denizli Çameli'nde Asgari Ücret 32.000 TL'ye Yükseldi!

Emekliler Bayramda Çifte Sevinç Yaşayacak! İkramiye Tutarları Gündemde

2025 YKS Giriş Ücretlerine Şok Zam: Öğrenciler 450 TL Ödeyecek!

Eskişehir’e 608 Milyon TL Tarımsal Destek Müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tokatlı Genç, TKDK Desteği ile Pide Salonunu Açtı
2
Elon Musk, TikTok Satın Alma İlgisini Reddetti
3
YÖK Başkanı Özvar'dan Yükseköğretimde Uluslararasılaşma Strateji Belgesi Açıklaması
4
Karla Kaplanan Ilgaz Dağı'ndaki Doğal Güzellikler Havadan Görüntülendi
5
Türkiye İnşaat Sektöründe Dijital Dönüşüm Başlıyor
6
Sinop'ta Çocuklar Huzurevi Sakinlerine Dijital Dünyayı Tanıttı
7
2024'te Türkiye'de Araç Muayene Sayısı 12,5 Milyonu Aştı

2025 YKS Giriş Ücretlerine Şok Zam: Öğrenciler 450 TL Ödeyecek!

Eskişehir’e 608 Milyon TL Tarımsal Destek Müjdesi

2025’te Çalışan Annelere Aylık 25.808 TL Destek

Denizli Çameli'nde Asgari Ücret 32.000 TL'ye Yükseldi!

Emekliler Bayramda Çifte Sevinç Yaşayacak! İkramiye Tutarları Gündemde

Kurtalan'da Rekor Promosyon: Yapı Kredi 76.000 TL Ödeyecek!

Devletten Yatırım Hamlesi: 49 Yıl Bedelsiz Arazi Kullanımı İmkanı!

Kocaeli'den Gaziantep'e TOKİ'nin Arsa Satış Atağı: Tarihlere Dikkat!

Sosyal Desteklere Yüzde 50-66 Zam: Başkan Altay'dan Müjde

Sahil Güvenlik Komutanlığı 2025'te 400 Uzman Erbaş Alımı Yapacak

Meteoroloji'den Acil Uyarı: 19 İl İçin Kar, Fırtına ve Sulu Kar Bekleniyor!

Gölbaşı Belediyesi'nden Bayram İkramiyesi Müjdesi: 5.000 TL!