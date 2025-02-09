2024'te Türkiye'de Araç Muayene Sayısı 12,5 Milyonu Aştı

Türkiye'de 2023 yılında araç muayenesi yapılan araç sayısı 12 milyon 559 bin 180'e ulaştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın verilerine göre bu araçların 8 milyon 961 bin 119'u hafif kusurlu, 3 milyon 233 bin 257'si ağır kusurlu, 153 bin 612'si emniyetsiz ve 211 bin 192'si ise kusursuz olarak belirlendi.

Aktif Muayene İstasyonları

Bu muayeneler, Türkiye genelinde 214 sabit, 75 seyyar, 18 seyyar traktör ve 5 motosiklet istasyonu olmak üzere toplam 312 muayene istasyonu'nda gerçekleştirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, muayenelerin etkin bir şekilde sürdürülmesi için kamu ve özel sektör iş birliği ile çalışıldığını belirtti.

Trafik Güvenliği

Bakan Uraloğlu, kazaların büyük çoğunluğunun sürücü hatalarından kaynaklandığını, araçların teknik kusurlarının ise ikinci en yaygın neden olduğunu ifade etti. “Muayeneyle trafikte teknik kusurları olan araçların seyir halinde olmasını engelliyoruz” dedi.

Ayrıca, muayeneden geçemeyen araçlarda en sık tespit edilen kusurlar arasında fren sistemleri, emniyet kemerleri ve yakıt sistemleri yer aldı. Uraloğlu, ağır kusurlu veya emniyetsiz olarak tespit edilen araçların muayenesinin ancak kusurlar giderildikten sonra onaylandığını vurguladı.

Trafik Kazalarının Önlenmesi

TÜVTÜRK araç muayene sistemi sayesinde yılda ortalama 100 binin üzerinde trafik kazasının önlendiğini belirten Uraloğlu, bu süreçle birlikte ülkenin karbon emisyonu, yakıt verimliliği ve araçların işletme giderleri gibi alanlarda önemli katkılar sağlandığını ifade etti.

2023 Yılı Muayene İstatistikleri

Geçen yıl muayeneden geçirilen araç sayıları aylara göre şu şekilde sıralandı:

Ocak: 920.187

Şubat: 862.340

Mart: 941.321

Nisan: 787.441

Mayıs: 935.416

Haziran: 955.676

Temmuz: 1.131.191

Ağustos: 1.131.297

Eylül: 1.091.727

Ekim: 1.147.614

Kasım: 1.219.478

Aralık: 1.435.492

Toplam: 12.559.180