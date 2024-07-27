2024'te Türkiye'de Dünyaca Ünlü Sanatçılardan Konser Dalgası

Türkiye, 2024'ün ilk yarısında dünyanın dört bir yanından gelen ünlü sanatçıların konserlerine ev sahipliği yaptı. Bu süreçte, birçok uluslararası sanatçı müzikseverlerle buluşarak unutulmaz anlar yaşattı.

Sanatçılar İstanbul'da Hayranlarıyla Buluştu

Dünyaca ünlü piyanist Evgeny Grinko, 9 Mart, 11 Mart ve 4 Temmuz tarihlerinde İstanbul'da hayranlarıyla bir araya gelirken, 10 Mart'ta Ankara ve 13 Mart'ta İzmir'de de konser verdi.

Salvador Sobral, 29 Mart'ta İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda (CRR) ilk kez konser verdi. Lara Fabian ise dünya turnesi kapsamında 25 Nisan'da İstanbul'daki Volkswagen Arena'da sahne aldı. Ödüllü keman virtüözü David Garrett, 4 Mayıs'ta İzmir'de, 5 Mayıs'ta Ankara'da, 7 Mayıs'ta ise İstanbul'da performans sergiledi.

Türk ve Yabancı Sanatçılarla Zenginleşti

Dünyaca ünlü Imany, yeni albümü Voodoo-Cello'nun Türkiye turnesi kapsamında 4-8 Haziran tarihlerinde İzmir, Ankara, Antalya ve İstanbul'da sahne aldı. Ayrıca 8 Haziran'da Andrea Bocelli BJK Tüpraş Stadyumu'nda müzikseverlere unutulmaz bir akşam sundu.

Müzik Festivalleri ve Konser Organizasyonları

31. İstanbul Caz Festivali'nde, Grammy ödüllü Gregory Porter ile Chris Isaak gibi isimler sahne alırken, Küçükçiftlik Park'ta Scorpions ve Megadeth gibi metal grupları dinleyicileri coşturdu.

Yeniden İstanbul'da

Latin müziğin öncülerinden Gipsy Kings, 26 Temmuz'da Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde performans sergiledi. Türkiye'deki konserlerde ayrıca İbrahim Maalouf, Maria Joao Pires ve Kaleo gibi birçok sanatçı da ağırlandı.