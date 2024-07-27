Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

2024'te Türkiye'de Dünyaca Ünlü Sanatçılardan Konser Dalgası

2024'ün ilk yarısında Türkiye, uluslararası sanatçılara ev sahipliği yaptı. İstanbul ve diğer şehirlerde birçok unutulmaz konser düzenlendi.

Yayın Tarihi: 27.07.2024 10:35
Güncelleme Tarihi: 27.07.2024 10:35
2024'te Türkiye'de Dünyaca Ünlü Sanatçılardan Konser Dalgası

2024'te Türkiye'de Dünyaca Ünlü Sanatçılardan Konser Dalgası

Türkiye, 2024'ün ilk yarısında dünyanın dört bir yanından gelen ünlü sanatçıların konserlerine ev sahipliği yaptı. Bu süreçte, birçok uluslararası sanatçı müzikseverlerle buluşarak unutulmaz anlar yaşattı.

Sanatçılar İstanbul'da Hayranlarıyla Buluştu

Dünyaca ünlü piyanist Evgeny Grinko, 9 Mart, 11 Mart ve 4 Temmuz tarihlerinde İstanbul'da hayranlarıyla bir araya gelirken, 10 Mart'ta Ankara ve 13 Mart'ta İzmir'de de konser verdi.

Salvador Sobral, 29 Mart'ta İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda (CRR) ilk kez konser verdi. Lara Fabian ise dünya turnesi kapsamında 25 Nisan'da İstanbul'daki Volkswagen Arena'da sahne aldı. Ödüllü keman virtüözü David Garrett, 4 Mayıs'ta İzmir'de, 5 Mayıs'ta Ankara'da, 7 Mayıs'ta ise İstanbul'da performans sergiledi.

Türk ve Yabancı Sanatçılarla Zenginleşti

Dünyaca ünlü Imany, yeni albümü Voodoo-Cello'nun Türkiye turnesi kapsamında 4-8 Haziran tarihlerinde İzmir, Ankara, Antalya ve İstanbul'da sahne aldı. Ayrıca 8 Haziran'da Andrea Bocelli BJK Tüpraş Stadyumu'nda müzikseverlere unutulmaz bir akşam sundu.

Müzik Festivalleri ve Konser Organizasyonları

31. İstanbul Caz Festivali'nde, Grammy ödüllü Gregory Porter ile Chris Isaak gibi isimler sahne alırken, Küçükçiftlik Park'ta Scorpions ve Megadeth gibi metal grupları dinleyicileri coşturdu.

Yeniden İstanbul'da

Latin müziğin öncülerinden Gipsy Kings, 26 Temmuz'da Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde performans sergiledi. Türkiye'deki konserlerde ayrıca İbrahim Maalouf, Maria Joao Pires ve Kaleo gibi birçok sanatçı da ağırlandı.

İLGİLİ HABERLER

Bakanlığa 771 personel alımı! KPSS şartı kaldırıldı: Yüksek maaş geldi!

Tüm Türkiye'deki emeklilere müjdelendi! ÖTV kaldırıldı: Otomobilde yarı fiyat dönemi!

Faiz indirimi için tarih verildi! Ekonomiyi kasıp kavuracak: ABD'li banka duyurdu

Market alışverişini bu kartla yapan yaşadı! Alışverişin 400 TL'si bedava!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Emekliye ek sosyal destek indirimli hizmet dönemi başlıyor!

Hiç evi olmayanlar başvuruya koşacak! Taksit sabit taksitle konut fırsatı!

Tüm Türkiye'deki emeklilere müjdelendi! ÖTV kaldırıldı: Otomobilde yarı fiyat dönemi!

Bakanlığa 771 personel alımı! KPSS şartı kaldırıldı: Yüksek maaş geldi!

Market alışverişini bu kartla yapan yaşadı! Alışverişin 400 TL'si bedava!

Banka tüm müşterilerine duyurdu! 1500 TL geri ödeme yapacak: Hesaplarınıza bakın!

Bankalar yeni masraf çıkardı! Tüm Türkiye'de uygulanacak: O para hesaptan kesilecek!

Çıtır çıtır böreğin sırrı verildi! Asla hamur gibi olmayacak!

SUV otomobil 561 bin TL'ye düştü! Üstelik sıfır: Piyasayı sallayacak model!

Vadeli hesapta parası olanlar yaşadı! Mevduat faizleri değişti: Artık böyle uygulanacak!

Faiz indirimi için tarih verildi! Ekonomiyi kasıp kavuracak: ABD'li banka duyurdu

Ayda 15 bin TL burs duyurusu! Başvuran öğrenciler alıyor: YKS'ye girenler dikkat!