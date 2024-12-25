2024'te Türkiye'nin Çevre Alanındaki Başarıları ve Gelişmeleri

Türkiye'de 2024 Yılı Çevre Gelişmeleri

Türkiye, 2024 yılında çevre alanında önemli adımlar atarak uluslararası platformlarda dikkat çekti. 7. yılını geride bırakan Sıfır Atık projesi, iklim kanununun taslağı ve Çölleşmeyle Mücadele Strateji Planı gibi önemli gelişmeler öne çıktı.

İklim Yol Haritası'nın Açıklanması

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 11-22 Kasım tarihleri arasında Bakü’de düzenlenen BM İklim Değişikliği 29. Taraflar Konferansı (COP29) kapsamında Türkiye'nin İklim Yol Haritasını duyurdu. 2024 hedefleri arasında, birincil enerjinin %50'sinin yenilenebilir kaynaklardan sağlanması ve nükleer enerjinin payının %30'a çıkarılması yer aldı.

İklim Kanunu ve Yeşil Dönüşüm

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Eylül'de iklim kanununun gündeme geleceğini belirtti. Bu kanunla birlikte, 2053 Net Sıfır Emisyonu hedefine ulaşılması amaçlanıyor. İlave olarak, kanun 2025-2027 Orta Vadeli Programına dahil edildi.

Sıfır Atık Hareketi'nin Başarıları

%29,3 milyon ton kağıt-karton, 7,8 milyon ton plastik ve 16,2 milyon ton organik atık gibi önemli rakamlarla Türkiye, geri dönüşümde büyük bir başarı elde etti. Sıfır Atık projesi, bu yıl 30 Mart tarihinde New York'taki BM Genel Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte de gündeme geldi.

Çölleşmeyle Mücadele Ulusal Strateji Planı

BM Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi Taraflar Konferansı'nda açıklanan Çölleşmeyle Mücadele Ulusal Strateji ve Eylem Planı kapsamında, sürdürülebilir arazi yönetiminde yeni teknolojilerin uygulanması hedeflendi.

İzmir Körfezi’ndeki Kirlilik Sorunları

2024'te İzmir Körfezi'nde yaşanan balık ölümleri ve kötü koku sorunları, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı ekiplerinin incelemeleri ile sonuçlandı. Ölüm vakalarının sudaki kirlilikten kaynaklandığı bildirildi.

Türk Üniversitelerinin Başarıları

2024 Yeşil Üniversite Endeksi verilerine göre, Türkiye'den 6 üniversite ilk 100'de, 45 üniversite ise ilk 500'de yer aldı. Bu başarı, Türkiye'nin sürdürülebilirlik alanındaki performansını gözler önüne serdi.

Çevre Alanında Diğer Gelişmeler

2024 yılı itibarıyla Türkiye, en fazla yenilenebilir enerji kurulu gücüne sahip 11. ülke oldu. Tarım ve Orman Bakanlığı da denizlerde 144 bin su ürünleri denetimi gerçekleştirerek çevre koruma çabalarını sürdürdü.