2024'te Yaya Güvenliği İçin 71 Bin Denetim Yapıldı

2024'te yaya güvenliği kapsamında 71 bin 21 sürücüye işlem yapılırken, 3 bin 26 yaya kural ihlali kaydedildi.

Yayın Tarihi: 12.01.2025 09:06
Güncelleme Tarihi: 12.01.2025 09:06
2024'te Yaya Güvenliği İçin 71 Bin Denetim Yapıldı

Yaya Güvenliği İçin Sıkı Denetimler

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2024 yılında emniyet ve jandarma trafik ekipleri tarafından yaya güvenliği ve önceliği kapsamında 71 bin 21 sürücüye işlem yapıldığını, kural ihlalinde bulunan 3 bin 26 yayaya dair de işlem gerçekleştirildiğini duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımda, 2024 yılı itibarıyla yürütülen denetim çalışmalarının yanı sıra 2-9 Ocak tarihleri arasındaki trafik denetim istatistiklerini de açıkladı. Bu kapsamda, ekiplerin bu yıl 3 milyon 243 bin 49 aracı denetlediği belirtiliyor.

Sürücülere Önemli Uyarılar

Yerlikaya, yaya güvenliği kapsamında sürücülere 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 74. maddesinde belirtilen yükümlülükleri hatırlatarak, "Sürücüler, yaya geçitlerine yaklaşırken yavaşlamak ve varsa buralardan geçen yayalara durarak geçiş hakkını vermek zorundadır," şeklinde uyarıda bulundu.

Denetimler sonucunda, hız ihlali yapan 126 bin 229, periyodik muayenesi yapılmamış 28 bin 702, emniyet kemeri kullanmayan 25 bin 353, sürücü belgesiz araç kullanan 15 bin 648 ve **zorunlu mali sorumluluk sigortası** bulunmayan 9 bin 24 sürücüye işlem yapıldığı ifade edildi. Toplamda 506 bin 311 araca ve sürücüye çeşitli işlemler uygulandı.

Bakan Yerlikaya, son olarak trafik kurallarına uyulmasının önemine dikkat çekerek, "Yolculuklar, sevdiklerinize kavuşmak içindir, ayırmak için değil," çağrısında bulundu.

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