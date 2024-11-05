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2024 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

2024-TUS 2. dönem yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından duyuruldu.

Yayın Tarihi: 05.11.2024 16:13
Güncelleme Tarihi: 05.11.2024 16:13
2024 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

2024 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı Sonuçları

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2024 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-TUS) 2. dönem yerleştirme sonuçlarını resmi olarak açıkladı.

Tercih Süreci

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre, 21-31 Ekim tarihleri arasında tercih işlemleri alınmış ve yerleştirme süreci tamamlanmıştır. Adayların yerleştirme sonuçlarına ulaşmaları mümkündür.

Sonuçlara Erişim

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına https://sonuc.osym.gov.tr adresinden, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecektir.

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