2024 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

2024 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı Sonuçları
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2024 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-TUS) 2. dönem yerleştirme sonuçlarını resmi olarak açıkladı.
Tercih Süreci
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre, 21-31 Ekim tarihleri arasında tercih işlemleri alınmış ve yerleştirme süreci tamamlanmıştır. Adayların yerleştirme sonuçlarına ulaşmaları mümkündür.
Sonuçlara Erişim
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına https://sonuc.osym.gov.tr adresinden, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecektir.