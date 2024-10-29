2024 Uluslararası Sosyal Sorumluluk Forumu Riyad'da Başladı

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da, 2024 Uluslararası Sosyal Sorumluluk Forumu yoğun bir katılımla başladı. Forum, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz'in himayesinde, İnsan Kaynakları ve Sosyal Kalkınma Bakanlığı tarafından "Taahhütten Etkiye" sloganıyla düzenleniyor.

Önemli İsimler ve Katılımlar

Etkinlikte, bakanlar, özel sektördeki CEO'lar ve sosyal sorumluluk alanında faaliyet gösteren yerel ve uluslararası şirketlerin karar vericileri yer alıyor.

Açılış Konuşması ve Hedefler

Forumun açılış konuşmasını yapan Ahmed bin Süleyman er-Racihi, "Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz'in adına, 2024 Uluslararası Sosyal Sorumluluk Forumu'nun açılışında sizleri selamlamaktan onur duyuyorum," dedi. Forumun, sosyal sorumluluk konusunda deneyimlerin ve vizyonların paylaşılmasını amaçladığını belirten Racihi, özel sektörün sürdürülebilir kalkınmaya katkısını artırmayı hedeflediklerini ifade etti.

Sosyal Sorumluluk ve Dönüşüm Hikayesi

Racihi, sosyal sorumluluğun Suudi Arabistan'ın 2030 Vizyonu çerçevesinde kritik bir stratejik hedef olduğunu vurguladı. 2019’dan 2023 yılına kadar olan süreçte, sosyal sorumluluk alanındaki kurumsal katkıların artışını örnek vererek, bu çalışmaların toplam sosyal harcamalar içindeki payının %1,19'dan %4,15'e yükseldiğini aktardı.

Global Rekabetçilik ve Beklentiler

Ayrıca, Racihi, Suudi Arabistan'ın 2024 Küresel Rekabetçilik Raporu'ndaki 16. sıraya yükseldiğini, 2021'de ise 41. sırada yer aldığını kaydetti. Ülkenin, 2030 yılı itibariyle sosyal sorumluluk alanında dünyanın en önde gelen ülkeleri arasına girmesinin beklendiğini belirtti.

Diyalog ve İşbirlikleri Fırsatları

Forumu, kamu ve özel sektör temsilcileri ile kalkınma kuruluşlarının bir araya gelerek sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik alanındaki zorlukları tartışmaları için bir fırsat olarak gördü. Racihi, yeniliği teşvik etme ve uluslararası düzeyde sosyal sorumluluğun geleceğine katkıda bulunma niyetlerini dile getirdi.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da 2024 Uluslararası Sosyal Sorumluluk Forumu başladı. Forumun açılış konuşmasını Suudi Arabistan İnsan Kaynakları ve Sosyal Kalkınma Bakanı Ahmed bin Süleyman er-Racihi yaptı.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da 2024 Uluslararası Sosyal Sorumluluk Forumu başladı. Forumun açılış konuşmasını Suudi Arabistan İnsan Kaynakları ve Sosyal Kalkınma Bakanı Ahmed bin Süleyman er-Racihi yaptı.