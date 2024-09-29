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2024'ün İlk 8 Ayında Motosiklet Kazaları Artış Gösterdi

İçişleri Bakanı Yerlikaya, 2024'ün ilk 8 ayında motosiklet kazalarını ve denetim verilerini kamuoyuyla paylaştı.

Yayın Tarihi: 29.09.2024 09:43
Güncelleme Tarihi: 29.09.2024 09:43
2024'ün İlk 8 Ayında Motosiklet Kazaları Artış Gösterdi

Yılın İlk Sekiz Ayında Motosiklet Kazalarında Endişe Verici Artış

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2024 yılının ilk 8 ayına ilişkin motosiklet ve motorlu bisiklet kazalarıyla ilgili verileri açıkladı.

Kaza İstatistikleri

Yerlikaya, yaptığı açıklamada, "Bu yılın ilk sekiz ayında 74 bin 451 motosiklet ve motorlu bisiklet, ölümlü veya yaralanmalı trafik kazasına karıştı" dedi. Ayrıca, bu kazaların yüzde 65,9'unda sürücülerin kusurlu olduğunun tespit edildiğini belirtti.

Trafik Denetimleri

Bakan Yerlikaya, 19-26 Eylül tarihleri arasında yapılan trafik denetimlerine de dikkat çekti. Bu süreçte 2 milyon 686 bin 321 aracın kontrol edildiğini ifade etti. Işıklı veya sesli uyarı işareti bulunan cihazları izinsiz kullanan 272 sürücü hakkında işlem yapıldığını aktardı.

Sürücü Davranışları

Yerlikaya, hız ihlali yapan 126 bin 331 sürücüye, periyodik muayenesi yaptırılmamış 27 bin 988 araca işlem yapıldığını söyledi. Emniyet kemeri kullanmayan 22 bin 201, sürücü belgesiz araç kullanan 17 bin 962 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası olmayan 10 bin 921 sürücüye de ceza uygulandığını ekledi.

Uyarılar ve Önlemler

Son olarak, motosiklet güvenliği konusunda uyarılarda bulunan Yerlikaya, "Motosikletlerin karıştığı kazaların önlenmesi için tüm birimlerimizce denetimlerimiz yoğun bir şekilde devam edecek. Motosiklet kullanırken daha dikkatli olalım, tüm trafik kurallarına uyalım ve güvenlik ekipmanlarımızı ihmal etmeyelim. Unutmayalım ki, yolculuklar sevdiklerimize ulaşmak içindir, onları ayırmak için değil." dedi.

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