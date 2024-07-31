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2024'ün İlk Yarısında Ekonomi ve Spor Dünyasında Öne Çıkan Gelişmeler

Yılın ilk yarısında Türkiye'de tapu harcı, havalimanları yük trafiği ve kadın nüfusu gibi önemli veriler açıklandı.

Yayın Tarihi: 31.07.2024 10:46
Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 10:46
2024'ün İlk Yarısında Ekonomi ve Spor Dünyasında Öne Çıkan Gelişmeler

Ekonomik Gelişmeler ve İstatistikler

Tapu Harcı Geliri – 2024'ün ilk yarısında tapu harcı geliri 35,1 milyar lirayı aştı. Tapu dairelerinde toplamda 8.559.509 işlem yapıldı. Gayrimenkul satışları ise 1.223.047 olarak kaydedilirken, 545.074 konut ve 677.973 arsa, tarla ile iş yeri satışı yapıldı. (Uğur Aslanhan/İstanbul)

Havalimanı Yük Trafiği

Yük trafiği Türkiye'deki havalimanlarında yılın ilk altı ayında %14,7 oranında arttı. En fazla yük, 1,5 milyon ton ile İstanbul Havalimanı’ndan taşındı. Alanya Gazipaşa Havalimanı ise %40,9’luk bir artış ile dikkat çekti. (Mertkan Oruç/Ankara)

İsrail’de Dindar Siyonizm ve Kadın Nüfusu

Dindar Siyonizm, son yıllarda İsrail ordusu üzerinde etkili olmaya başladı. King's College London öğretim üyesi Andreas Krieg, radikalleşmenin arttığını söyledi. İsrailli akademisyen Neve Gordon ise dindar Siyonistlerin muharip birliklerdeki oranının yükseldiğini belirtti. (Rabia Ali-Muhammed Nazım Taşçı/İstanbul)

Türkiye’de Kadın Nüfusu

TÜİK tarafından yapılan nüfus projeksiyonuna göre Türkiye'de kadın nüfusu, 2026 itibarıyla erkek nüfusunu geçecek. 2100'de kadın nüfusu 1.371.922 kişi fazla olacak. (Mert Davut/Ankara)

Sağlık ve Spor Alanındaki Önemli Gelişmeler

Emine Yücel, beyin ameliyatı sonrası kısmi felç geçirip fizik tedaviyle ayağa kalktı. Yücel, yaşadığı süreci anlatarak “Bir anlık çöküntü yaşadım ama pes etmedim” ifadelerini kullandı. Fizik Tedavi Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Ağırman ise erken başvurunun önemine dikkat çekti. (Berfin Kıraç/İstanbul)

Okçulukta Tarihi Başarı

Okçuluk milli takımı, hâlâ hayal gibi olan bir başarıya imza attı. Yusuf Göktuğ Ergin, sporcuların her geçen gün daha fazla destek gördüğünü vurguladı. (Ercan Çakar/Paris)

Avrupa’da Türk Takımları

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi’nde San Marino'nun La Fiorita ekibiyle 52. maçına çıkacak. Takımın bugüne kadar oynadığı 51 maçta 18 galibiyet ve 12 beraberlik bulunuyor. (Hilmi Sever/İstanbul)

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Slovakya'nın Ruzomberok takımıyla karşılaşacak ve bu maç kulüp tarihindeki 151. karşılaşması olacak. (Selçuk Kılıç/Trabzon)

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