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2024'ün Nisan, Mayıs ve Haziran Aylarında Dünyada Yaşanan Önemli Gelişmeler

2024'ün ikinci çeyreğinde dünya gündeminde önemli olaylar yaşandı. Gazze, Filistin'i tanıma kararları ve helikopter kazaları dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 25.12.2024 11:00
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 11:00
2024'ün Nisan, Mayıs ve Haziran Aylarında Dünyada Yaşanan Önemli Gelişmeler

2024'ün Nisan, Mayıs ve Haziran Aylarına Dair Önemli Gelişmeler

2024 yılının Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında dünya genelinde pek çok önemli gelişme yaşandı. Bu dönemde dikkat çeken olaylardan bazıları şunlardır:

Dünya Genelinde Öne Çıkan Olaylar

  • Venezuela: Dünyanın en yaşlı erkeği Juan Vicente Perez Mora, 114 yaşında hayatını kaybetti.
  • B.M. İnsan Hakları Konseyi: Gazze’de acil ateşkes talep eden bir karar tasarısını kabul etti.
  • Şifa Hastanesi: Gazze kentindeki hastanenin avlusunda bir toplu mezar bulundu.
  • Filistin Tanıma Kararları: Barbados, Jamaika, Bahamalar ve diğer ülkeler, Filistin'i devlet olarak tanıma kararı aldı.
  • İran Kazası: Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan helikopter kazasında hayatını kaybetti.
  • Uluslararası Ceza Mahkemesi: İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında yakalama kararı başvurusu yapıldı.

Önemli Tarihlerin Kronolojisi

  • 1 Nisan: İsrail, Birleşmiş Milletler'e Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı’nın kapatılması için başvurdu.
  • 2 Nisan: Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde Judith Tuluka Suminwa, ülkenin ilk kadın başbakanı olarak atandı.
  • 5 Nisan: Tayvan'da 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi, 13 kişi öldü, 1,145 kişi yaralandı.
  • 20 Nisan: Barbados, Filistin’i devlet olarak tanıdığını duyurdu.
  • 11 Mayıs: İsveç'in Malmö kentinde 2024 Eurovision Şarkı Yarışması'nın final gecesinde İsrailli şarkıcı protesto edildi.
  • 14 Mayıs: OpenAI, yeni modeli GPT-4o'yu tanıttı.
  • 22 Mayıs: Norveç hükümeti, 1967 sınırlarıyla Filistin'i tanıyacağını açıkladı.
  • 29 Mayıs: Yeni Delhi'de aşırı sıcaklar nedeniyle 40 kişi hayatını kaybetti.
  • 30 Mayıs: Hindistan'da sıcak hava dalgası nedeniyle yaşam kaybı 90'a ulaştı.
  • 31 Mayıs: NASA'nın James Webb Teleskobu, en uzak galaksiyi görüntüledi.

Sonuç

Global siyasi dinamikler, doğal felaketler ve uluslararası ilişkiler açısından zengin bir dönem yaşandı. Öne çıkan olaylarda, insan hakları ihlalleri, doğal afetler ve Filistin'in uluslararası alandaki tanınma süreci kritik öneme sahip oldu.

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