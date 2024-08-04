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2024 Yaz Dönemi İstanbul Emniyet Müdürlüğü Atamaları Açıklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde yaz dönemi atamaları gerçekleştirildi, yeni görevlendirmeler ve isimler ile ilgili detaylar paylaşıldı.

Yayın Tarihi: 04.08.2024 01:01
Güncelleme Tarihi: 04.08.2024 01:01
2024 Yaz Dönemi İstanbul Emniyet Müdürlüğü Atamaları Açıklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Yaz Dönemi Atamaları

2024 yaz dönemi itibarıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde önemli atamalar yapıldı. İstanbul Valiliği tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, yeni görevlerde 14 emniyet müdürü ve 16 emniyet amiri yer alıyor.

Yeni Atamalar ve Görevler

Valilikten gelen bilgilere göre, 18 il emniyet müdür yardımcısı, 15 şube müdürü ve 3 ilçe emniyet müdür yardımcısının görevleri yeniden belirlendi. Açıklamada, "Yapılan atama ve görevlendirmelerin İstanbul’umuza ve Emniyet Teşkilatı’mıza hayırlı olması temennisiyle bütün personelimize görevlerinde başarılar diliyoruz," ifadelerine yer verildi.

Önemli İsimler ve Atamaları

Atanan 2. Sınıf Emniyet müdürleri arasında:

  • Zafer Baybaba - İl Emniyet Müdür Yardımcısı
  • Cemil Erim - Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürü
  • Mehmet Baykara - Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürü
  • Mustafa Ergenç - İl Emniyet Müdür Yardımcısı
  • Serdar Örs - Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürü

3. Sınıf Emniyet Müdürü ve Emniyet Amirlerinin görevleri de yeniden düzenlenerek birçok isim yeni pozisyonlara atandı. Örneğin, Tuncer Bilici Belge Yönetimi Şube Müdürü olarak atanırken, Sami Pektaş Başakşehir İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı oldu.

Emniyet Teşkilatındaki Değişim

Son atamalar, İstanbul'un güvenliğini sağlamaya yönelik kapsamlı bir hazırlık sürecinin parçası olarak görülüyor. Bu değişimlerin, şehrin emniyet yönetiminde daha etkin bir yapı oluşturarak, kamu güvenliğini artırması bekleniyor.

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