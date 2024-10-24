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2024 YDS/2 Sınav Giriş Belgeleri Erişime Açıldı

ÖSYM, 2024 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı için giriş belgelerini erişime sundu.

Yayın Tarihi: 24.10.2024 10:14
Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 10:14
2024 YDS/2 Sınav Giriş Belgeleri Erişime Açıldı

2024 YDS/2 Sınav Detayları

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından duyurulan 2024 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'na (2024-YDS/2) giriş belgeleri artık erişilebilir durumda.

Sınav Tarihi ve Bilgiler

Sınav, 3 Kasım tarihinde gerçekleştirilecek. Adayların, sınavda yer alacakları bina ve salonlar için atama işlemleri tamamlanmış durumda.

Giriş Belgesi Nasıl Alınır?

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren giriş belgelerini almak için ÖSYM'nin resmi internet sitesi olan https://ais.osym.gov.tr adresine girerek, T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile giriş yapmalıdır.

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