2024-YDUS 2. Dönem Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

2024 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 2. Dönem yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından duyuruldu.

Yayın Tarihi: 07.03.2025 15:38
Güncelleme Tarihi: 07.03.2025 15:38
2024-YDUS 2. Dönem Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

2024-YDUS 2. Dönem Yerleştirme Sonuçları Duyuruldu

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2024 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-YDUS) 2. Dönem yerleştirme sonuçlarını açıkladı. Adaylar, bu gelişmeyi merakla bekliyordu.

ÖSYM'nin resmi açıklamasına göre, 15 Aralık 2024'te gerçekleştirilen ve 25 Şubat-3 Mart tarihleri arasında tercihlerin alındığı 2024-YDUS 2. Dönem yerleştirme işlemleri başarıyla tamamlandı.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına https://sonuc.osym.gov.tr adresinden, kimlik numarası ve aday şifresiyle ulaşabilecek. Bu sonuçlar, birçok tıp öğrencisi için kariyer yolculuğunda önemli bir adım niteliğinde.

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