2024 Yeniden Değerleme Oranı Yüzde 43,93 Olarak Belirlendi

Yeniden değerleme oranı 2024 yılı için yüzde 43,93 olarak tespit edildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğde, Vergi Usul Kanunu uyarınca yeniden değerleme oranının, yeniden değerleme yapılacak yılın ekim ayında (ekim dahil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'nde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olduğu ve bu oranın Bakanlıkça Resmi Gazete ile ilan edilmesi gerektiği belirtildi.

Bu kapsamda, 2024 yılı için belirlenen yüzde 43,93 oranının yanı sıra, daha önce yayımlanmış tebliğlerin de yürürlükte olduğu kaydedildi. İlgili düzenleme, çeşitli vergi ve harçlarla ilgili kanunlarda vergi, harç ve ceza tutarlarının her yıl yeniden değerleme oranı kadar artmasını öngörüyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.