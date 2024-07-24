2024 Yılı BİLSEM Öğretmen Atama Sonuçları Açıklandı

BİLSEM Öğretmen Atamaları 2024

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) için 2024 yılı öğretmen atama sonuçlarını duyurdu. Atama sonuçlarına, MEB'in resmi internet sitesi meb.gov.tr adresinden erişim sağlanabiliyor.

Atama Süreci ve İşlemler

Bakanlığın yayınladığı duyuruda, 2024 Yılı BİLSEM Öğretmen Seçme ve Atama Kılavuzu çerçevesinde yapılan sözlü sınav sonuçlarına göre tercihlerini yapan öğretmenlerin atama sonuçlarının açıklandığı belirtildi.

Bu atamalar sonucunda atanan öğretmenlerin tebliğ ve ilişik kesme işlemleri 26 Temmuz 2024 tarihi itibarıyla başlayacak. Adaylar, sonuçları öğrenmek için MEB’in resmi web sitesini ziyaret edebilirler.