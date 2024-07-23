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2024 Yılı Emniyet Genel Müdürü ve Amirlerinin Atamaları Tamamlandı

2024 yılı emniyet müdürü ve amirleri atamaları gerçekleştirildi. İçişleri Bakanı yerlikaya, yeni görevdeki personellere başarı diledi.

Yayın Tarihi: 23.07.2024 22:32
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 22:32
2024 Yılı Emniyet Genel Müdürü ve Amirlerinin Atamaları Tamamlandı

2024 Yılı Emniyet Genel Atamaları

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2024 yılı için Emniyet Genel Müdürlüğü'nde görevli emniyet müdürü ve amirlerinin genel atamalarının tamamlandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya'nın Açıklamaları

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, atamalarla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Emniyet Genel Müdürlüğümüzde görevli emniyet müdürü ve amiri rütbesindeki personellerimizin 2024 yılı genel atamaları gerçekleşmiştir. Atamaları gerçekleşen personelimize yeni görevlerinde başarılar diliyorum. Hayırlı olsun."

Yeni atanan emniyet personelinin, ülke güvenliği için önemli bir görev üstleneceği ve halkın güvenliğini sağlama çabalarına katkıda bulunacağı ifade edildi.

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