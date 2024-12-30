2024 Yılı Gündeminde Öne Çıkan Gelişmeler

Bağımsız Milletvekili Sayısı Zirveye Çıktı

28. Yasama Dönemi, bağımsız milletvekili sayısıyla dikkat çekti. 28. Dönemde partilerinden ayrılan 28 milletvekili bulunurken, 15'i başka bir partiye katıldı, 12'si bağımsız olarak faaliyetlerine devam etti. Önceki dönemlerde ise 25. ve 26. Dönem'de 2'şer, 27. Dönem'de ise 5 bağımsız milletvekili kaydedildi.

Yurt Dışına Kaçırılan Eserler Ana Vatanına Döndü

Kültür ve Turizm Bakanlığı, yurt dışına kaçırılan 1149 tarihi eseri geri kazandırdı. İngiltere, Yunanistan, Fransa ve ABD gibi ülkelerden geri getirilen eserler arasında Roma dönemine ait heykeller ve Kilia tipi idol başları dikkat çekti.

Türkiye, Yenilenebilir Enerjinin Bağlantı Noktası Oluyor

Dünyanın önde gelen firmaları Türkiye'ye yatırımlarını artırıyor. Kaishan Group 1 milyar dolarlık, Nordex Group ise 1 milyar avroluk rüzgar santrali yatırımı gerçekleştirecek. Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, Türkiye'nin kritik sektörler için bir tercih haline geldiğini belirtti.

Halkbank’ın Genel Müdürü: En Zor Süreç Geride Kaldı

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, bankacılık sektörünün zorlu süreçleri geride bıraktığını ifade etti. Yeniden fiyatlama sürecinin tamamlandığını belirten Arslan, önümüzdeki dönem faiz indirimlerinin gelir büyümesine katkı sağlayacağını vurguladı.

Türkiye Sigorta, 2025 Hedeflerini Belirledi

Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak, 2024 sonu itibarıyla brüt prim üretimlerinin 89,3 milyar liraya ulaştığını açıkladı. 2025'te sektör liderliğini sürdürmeyi hedeflediklerini belirtti.

Teknoloji Sektöründe Önemli Gelişmeler Yaşandı

Sosyal medya düzenlemeleri artarken, yapay zeka alanında da yeni gelişmeler yaşandı. Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı uzayda deneyler gerçekleştirdi, 2024 önemli bir yıl olarak kaydedildi.

Kuru Üzüm İhracatında Yeniden Karşılaşılan Başarı

Türkiye, çekirdeksiz kuru üzüm ihracatında 525 milyon doları aştı. İhracatın miktar bazında düştüğünü belirten Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Ali Işık, bu başarıların sektördeki yönetim anlayışını yansıttığını vurguladı.

İstanbul Adliyeleri, Yargı Gündemini Belirliyor

İstanbul'daki davalar, 2024 yılı yargı gündemini etkiledi. Çeşitli davalar nedeniyle İstanbul Adliyesi yoğun bir yıl geçirdi. Kadıköy'deki olaylar ve soruşturmalar önemli bilgilere sahne oldu.

Abdülbaki'nin Hayata Bağlanması

Sakarya'da serebral palsi teşhisi konan Abdülbaki Saruhan, babası Erhan Saruhan'ın desteğiyle hayata bağlandı. Bağımsız ve azimli bir mücadeleyle, üç tekerlekli bisiklet kullanabilir duruma geldi.

Türk Sporunda 2024'te Yaşanan Gelişmeler

Türk basketbolu uluslararası alanda önemli başarılar elde ederken, spor dünyası da hareketli bir yıl geçirdi. AA'nın dosya haberi, farklı spor alanlarındaki önemli gelişmeleri detaylandıracak.

Boks Federasyonu: Eski Yapıyı Değiştirme Başarısı

Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu, eski yapıların değiştirilmesi konusunda büyük bir başarı elde ettiklerini ifade etti. Daha önce yapılmayan minik kategoriler şampiyonalarının yeniden aktivasyonu planlanıyor.