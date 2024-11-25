2024 Yılı İklim Liderleri Ödülleri Sahiplerini Buldu

Bizim Dünyamız Vakfı tarafından düzenlenen 2024 Yılı İklim Liderleri Ödülleri, İstanbul Sinema Müzesi'nde gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu.

Halisçelik: İklim Krizi En Büyük Sorun

Ödül töreninde konuşan vakfın başkanı Kahraman Halisçelik, yaşanabilir bir dünya için çalışan, çabalayan ve ilham veren kurum ve kişileri bir araya getirmenin mutluluğunu ifade etti. Halisçelik, "İklim krizi yeni yüzyılın en büyük sorunu. Karşı karşıya bulunduğumuz kuraklıklar, iklim sığınmacıları, deniz seviyesindeki yükselmeler, sel felaketleri, orman yangınları, biyoçeşitlilikteki kayıplar ve sera gazlarındaki artışlar insanlık için çok net birer uyarı niteliğinde" şeklinde konuştu.

Finans Desteği ve Küresel İklim Adaleti

Halisçelik, iklim krizine neden olmamış ancak etkilerini yaşayan gelişmekte olan ülkelerin desteklenmesi gerektiğini vurgulayarak, "Dünyayı daha fazla kirleten ülkelerin, gelişmekte olan ülkelere sunacağı finans desteği, karşılıksız bir yardım değil, bizim ortak geleceğimize yapılan bir yatırımdır" dedi. Ayrıca, "İklim değişikliğiyle mücadele, küresel iklim adaletini gerektirir. Bu adalet olmadan yaşanabilir bir gezegen, gerçekleşmesi imkansız bir hayaldir" ifadelerini kullandı.

Ödüller Takdim Edildi

Törende yapılan konuşmaların ardından, çeşitli firma, kurum ve kişilere ödülleri takdim edildi. Bu ödüller, iklim değişikliğiyle mücadelede fark yaratan çalışmaları ve projeleri destekleme amaçlı olarak verildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.