2024 Yılı Merkez Yönetim Bütçe Kanunu Resmi Gazete'de

Yılın son günlerinde yeni yıla sayılı saatler kala, 2024 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Resmi Gazete üzerinde yayımlandı. Her yılın sonunda duyurulan bu bütçe, ülkenin mali yapısını düzenleyen temel bir belge olarak öne çıkıyor. 2024 bütçesi kapsamında genel bütçeden ayrılan ödenekler de detaylı bir şekilde paylaşıldı. Kamu idarelerine 11 trilyon 7 milyar 879 milyon 53 bin lira, düzenleyici ve denetleyici kurumlara 38 milyar 381 milyon 178 bin lira, özel bütçeli idarelere ise 1 trilyon 85 milyar 217 milyon 713 bin lira ödenek tahsis edildi.

Bununla birlikte, genel bütçenin gelirleri de ayrıntılı bir şekilde açıklandı. Toplam gelirin 8 trilyon 353 milyar 29 milyon 549 bin lira olacağı öngörüldü ve bu miktarın nasıl dağıldığı detaylı bir şekilde kamuoyu ile paylaşıldı. Özel bütçeli idarelerin geliri, öz gelir ve Hazine yardımı dahil olmak üzere 66 milyar 912 milyon 570 bin lira olarak belirlendi. Düzenleyici ve denetleyici kurumların geliri ise öz gelir ve Hazine yardımı dahil toplamda 38 milyar 381 milyon 178 bin lira olarak tahmin edildi.

Ayrıca, özel bütçeli idarelerin net finansmanının 181 milyon 654 bin lira olacağı öngörüldü. 2022 Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu da aynı şekilde Resmi Gazete üzerinde mükerrer sayıda yayımlandı. Vatandaşlar, paylaşılan tüm verilere Resmi Gazete üzerinden erişim sağlayabilirler.