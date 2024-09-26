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2024 Yılı Muvazzaf Subay Alımları Başladı

Milli Savunma Bakanlığı, TSK'ya muvazzaf subay alımı için başvuruları 13 Ekim'e kadar kabul edecek.

Yayın Tarihi: 26.09.2024 16:02
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 16:02
2024 Yılı Muvazzaf Subay Alımları Başladı

Türk Silahlı Kuvvetleri İçin Muvazzaf Subay Alımı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2024 yılı için Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) muvazzaf subay alımının gerçekleştirileceğini duyurdu. Bu alım, en az dört yıl süreli fakülte veya yüksekokul mezunlarına yönelik olacak.

Başvuru Süreci

Bakanlıkça yapılan açıklamaya göre, başvurular e-Devlet şifresi ile buradan yapılabilecek. Başvuruların son tarihi ise 13 Ekim saat 23.59 olarak belirlendi.

İlgili adayların bu tarihe kadar başvurularını tamamlaması gerekmektedir.

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