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2024-YKS Ek Yerleştirme Tercih Süreci Başlıyor

Yarın 14.30'da başlayacak 2024-YKS ek yerleştirme tercihleri 11 Eylül'e kadar sürecek. Adaylar dikkat!

Yayın Tarihi: 05.09.2024 17:12
Güncelleme Tarihi: 05.09.2024 17:12
2024-YKS Ek Yerleştirme Tercih Süreci Başlıyor

2024-YKS Ek Yerleştirme Tercihleri Başlıyor

2024-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) ek yerleştirme tercihleri, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yarın saat 14.30'da itibaren alınmaya başlanacak.

Önemli Tarihler

Tercih süreci, 11 Eylül saat 23.59’a kadar devam edecek. Adaylar, tercihlerini T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin resmi web sitesi veya ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulaması üzerinden gerçekleştirebilecek.

Kılavuz İncelemesi Şart

Adayların, duyuru kapsamında yayımlanan 2024-YKS Yükseköğretim Programları Ek Yerleştirme Kılavuzu'nu incelemeleri ve tercih işlemlerini bu kılavuzdaki bilgiler ışığında yapmaları önemle tavsiye ediliyor.

Erişim Bilgileri

Kılavuza, ÖSYM resmi internet adresi üzerinden ulaşmak mümkün. Adayların ek yerleştirme tercihlerini yapmadan önce kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerektiği vurgulanıyor.

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