2024 YKS Milli Sporcu Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

2024 YKS Milli Sporcu Yerleştirme Sonuçları Duyuruldu

2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamında, Milli Sporcu Yerleştirme sonuçları Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklandı.

Yerleştirme Sonuçları ve Kayıt Tarihleri

ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yayımlanan bilgilere göre, 14-19 Ağustos tarihleri arasında yapılan tercihler doğrultusunda, spor alanlarında yetenekli adaylar için yükseköğretim programlarına yerleştirme süreci tamamlandı. Adaylar, yerleştirme sonuçlarını ÖSYM sonuç sayfasından öğrenebilirler.

Yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemlerinin ilgili üniversiteler tarafından gerçekleştirileceği belirtildi. Kayıt işlemleri için adayların, yerleştirildikleri üniversiteye 2-6 Eylül 2024 tarihleri arasında başvurmaları gerektiği vurgulandı.