2024-YKS Özel Yetenek Sınavı Giriş Belgeleri Yayınlandı

2024-YKS Kapsamında Özel Yetenek Sınavı Giriş Belgeleri Erişime Açıldı

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2024-YKS çerçevesinde spor bilimleri alanındaki Özel Yetenek Sınavı'na (ÖZYES) giriş belgelerinin yayınlandığını duyurdu.

Adaylar Dikkat!

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, 2024-YKS ÖZYES'e başvuran adayların sınav için yerleşim işlemleri başarıyla tamamlandı. Adayların, sınava girecekleri binalar ve salonlar hakkında bilgi edinebilmeleri için Sınava Giriş Belgesi'ni almaları gerekiyor.

Sınav Giriş Belgesi Nasıl Elde Edilir?

Adaylar, sınava girecekleri yerin detaylarını gösterecek olan Sınava Giriş Belgesi'ni almak için ÖSYM'nin resmi web sitesi olan https://ais.osym.gov.tr adresini ziyaret etmelidir. Giriş belgesini almak için kimlik numarası ve aday şifresi gerekmektedir.