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2024 YKS ÖZYES Ek Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

2024-YKS spor bilimleri için Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) ek yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından duyuruldu.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 16:52
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 16:52
2024 YKS ÖZYES Ek Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

2024 YKS Ek Yerleştirme Sonuçları Duyuruldu

2024-YKS kapsamında spor bilimleri için gerçekleştirilen Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) ek yerleştirme sonuçları, ÖSYM tarafından resmi olarak açıklandı. Sınav sonuçları, yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemlerinin tamamlandığını göstermekte.

Sonuçlara Erişim ve Kayıt Süreci

Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin resmi web sitesi olan sonuc.osym.gov.tr adresinden, T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile erişim sağlayabilirler.

Dikkat edilmesi gereken önemli bir husus ise, Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek olmasıdır. Ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri ise 19-25 Kasım tarihleri arasında yapılacak.

Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı olduğu üniversiteye belirtilen tarihler arasında başvurmaları gerektiği unutulmamalıdır.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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