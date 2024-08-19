2024-YKS Spor Bilimleri Özel Yetenek Sınavı Başlıyor

2024-YKS Spor Bilimleri için Özel Yetenek Sınavı Başlıyor

Bu yıl ilk defa düzenlenecek olan 2024-YKS Spor Bilimleri Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES), yarın itibarıyla başlayacak.

Uygulama Tarihleri ve Detaylar

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, sınav 20-26 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, 2024-2025 akademik yılı için yükseköğretim kurumlarının spor programlarına öğrenci alımında özel yetenek sınavı kapsamındaki yerleştirmelerin ilk kez ÖSYM tarafından yapılacağını belirtti.

Sınav Süreci Hakkında Bilgiler

Ersoy, sınavın eşitlik ve adalet ilkesine bağlı kalınarak yürütüleceğini açıkladı. Bu yıl uygulanan yöntemin, kağıt tabanlı ve elektronik sistemden oluşan yeni bir sınav modeli olduğunu kaydetti. ÖZYES, fiziki yeterlilik testi olarak gerçekleştirilecek.

21 il ve 23 sınav merkezinde toplam 14 oturum halinde yapılacak olan sınav, her oturumda 300 dakika sürecek. Sabah oturumları saat 08.30'da başlayıp 13.30'da sona erecek. Öğleden sonra oturumları ise 14.30'da başlayacak ve 19.30'da tamamlanacak.

Aday Sayısı ve Güvenlik Önlemleri

Başvuran aday sayısının 41 bin 935 olduğunu belirten Ersoy, bu adaylardan 2 bin 78'inin engelli olduğunu ifade etti. Her adaya uygulamalı sınavda 2 hak tanınacak ve en iyi dereceleri hesaplamaya dahil edilecek.

Sınavda 7 bin görevli yer alacak ve güvenliği sağlamak üzere 1500 emniyet mensubu da sahada bulunacak. Ersoy, tüm görevlilere ve adaylara başarılar diledi.