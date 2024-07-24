2024-YKS Tercih Dönemi Başlıyor

Üniversite adayları için 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih süreci yarın başlayacak. Adaylar, 17 Temmuz'da açıklanan sınav sonuçlarının ardından, ais.osym.gov.tr adresinden tercih işlemlerini 2 Ağustos tarihine kadar gerçekleştirebilecekler.

Kontenjan Bilgileri ve Tercih Rehberi

Toplamda 1 milyon 58 bin 345 kontenjanın bulunduğu yükseköğretim kurumları için adayların tercihlerini yapmadan önce 2024-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu dikkatlice incelemesi önemle tavsiye edilmektedir. Söz konusu kılavuz, yarın yayımlanacak ve adayların tercih süreçlerine yön verecek.

Sınav Katılımı ve Aday Sayısı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 8-9 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen 2024-YKS'ye 3 milyon 120 bin 870 aday başvurdu. Sınavın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT)'ne ise 2 milyon 819 bin 362 aday katılım gösterdi.

Adayların tercih döneminde dikkatli olmaları ve kılavuza uygun hareket etmeleri, üniversite yerleştirme sürecinde başvurularının başarılı bir şekilde sonuçlanması açısından kritik öneme sahiptir.