2024 YKS Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Sonuçları
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2024-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarını resmen duyurdu. Öğrenciler, "https://sonuc.osym.gov.tr" adresini ziyaret ederek sonuçlarını öğrenebilirler.
Sonuçların Önemi
Bu yerleştirme sonuçları, adayların yükseköğretim kurumlarına yerleşiminde büyük bir rol oynamaktadır. Başarılı adaylar, tercih ettikleri bölümlere yerleşecekler.
Detaylı Bilgi İçin
ÖSYM'nin resmi web sitesi üzerinden detaylı bilgiler ve istatistiklere ulaşabilirsiniz. Tüm öğrencileri tebrik ederiz.