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2024-YKS Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

ÖSYM Başkanı Ersoy, 2024-YKS sonuçlarını duyurdu; üniversite kayıtları 19-23 Ağustos'ta yapılacak.

Yayın Tarihi: 13.08.2024 10:49
Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 10:49
2024-YKS Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

2024-YKS Yerleştirme Sonuçları Duyuruldu

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 2024-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Ersoy, üniversite kayıtlarının 19-23 Ağustos tarihleri arasında yapılacağını bildirdi.

Kayıt Süreçlerine Dikkat Edin

Ersoy, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Kıymetli adaylar, 2024-YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Sonuçların sizler, aileleriniz ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Kayıt süreçleriyle ilgili açıklamaları dikkatle takip edin," ifadelerini kullandı.

Geleceği Şekillendiren Öğrenciler

Ersoy, ayrıca üniversite eğitimi döneminin hızlı geçtiğini belirterek, "Bu süreci planlı ve nitelikli bir şekilde sürdürün. Sizler geleceğimizsiniz. Üniversite eğitimlerinizi en verimli şekilde tamamlayacağınıza inancım tamdır. 'Yeniden Büyük Türkiye' sizlerin omuzlarında yükselecek," dedi.

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