2024-YKS Yerleştirme Sonuçları Duyuruldu

2024-YKS Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

2024-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından resmi internet sitesi üzerinden duyuruldu.

Sonuçlar Nereden Öğrenilecek?

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını https://sonuc.osym.gov.tr adresinden, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecekler. ÖSYM, bu yıl adaylara Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacağını ve bu belgelerin adreslere gönderilmeyeceğini bildirdi.

Kayıt İşlemleri Ne Zaman Yapılacak?

2024-YKS sonuçlarına göre, yükseköğretim programlarına kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 19 Ağustos-23 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilmiş olacak. Elektronik kayıt işlemleri ise 19 Ağustos-21 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

Kayıt İçin Gerekli Adımlar

Adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye belirtilen süre içinde başvurmaları gerekmektedir. Elektronik kayıt yapacak adayların ise üniversitelerinin talimatlarına uygun olarak işlem gerçekleştirecekleri duyuruldu.