2024-YÖKDİL/2 Sınavı Giriş Belgeleri Yayınlandı

2024-YÖKDİL/2 Sınavı Giriş Belgeleri Artık Erişime Açık
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 11 Ağustos'ta yapılacak olan 2024-Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'na (2024-YÖKDİL/2) ilişkin giriş belgelerini yayınladı.
Adaylar İçin Önemli Bilgi
ÖSYM'nin resmi internet sitesindeki duyuruda, 2024-YÖKDİL/2 sınavına katılacak adayların binaya ve salona atanma işlemlerinin tamamlandığı bildirildi. Adaylar, sınav belgelerine buradan ulaşabilirler.
Sınav Günü Uyarısı
Ayrıca, 11 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek olan sınavda, saat 10.00'dan sonra adayların sınav binalarına alınmayacağı hatırlatıldı.