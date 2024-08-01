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2024-YÖKDİL/2 Sınavı Giriş Belgeleri Yayınlandı

2024-YÖKDİL/2 adayları, sınav giriş belgelerini ÖSYM'nin resmi sitesinden alabilirler.

Yayın Tarihi: 01.08.2024 14:12
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 14:12
2024-YÖKDİL/2 Sınavı Giriş Belgeleri Yayınlandı

2024-YÖKDİL/2 Sınavı Giriş Belgeleri Artık Erişime Açık

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 11 Ağustos'ta yapılacak olan 2024-Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'na (2024-YÖKDİL/2) ilişkin giriş belgelerini yayınladı.

Adaylar İçin Önemli Bilgi

ÖSYM'nin resmi internet sitesindeki duyuruda, 2024-YÖKDİL/2 sınavına katılacak adayların binaya ve salona atanma işlemlerinin tamamlandığı bildirildi. Adaylar, sınav belgelerine buradan ulaşabilirler.

Sınav Günü Uyarısı

Ayrıca, 11 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek olan sınavda, saat 10.00'dan sonra adayların sınav binalarına alınmayacağı hatırlatıldı.

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