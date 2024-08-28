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2024-YÖKDİL Cevap Kağıtları ve Doğru Yanıtlar Erişime Açıldı

Adaylar, 2024-YÖKDİL sınavında kullanılan cevap kağıtları ve doğru yanıtları 10 gün boyunca görüntüleyebilecekler.

Yayın Tarihi: 28.08.2024 16:04
Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 16:04
2024-YÖKDİL Cevap Kağıtları ve Doğru Yanıtlar Erişime Açıldı

YÖKDİL Cevap Kağıtları Erişime Açıldı

2024-Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2024-YÖKDİL/2) sonuçları doğrultusunda, adayların cevap kağıtları ve soruların doğru yanıtları erişime sunuldu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) yaptığı açıklamaya göre, adaylar bu belgeleri 10 gün süreyle inceleyebilecekler.

Erişim Bilgileri

Adaylar, ÖSYM web sitesi olan https://ais.osym.gov.tr adresine T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak, ilgili sınavın 'Cevap Kağıdı Görüntüleme' bölümünü seçmeleri gerekmektedir. Bu ekranda, kullandıkları cevap kağıdının görüntüsünü, işaretlemelerini ve doğru yanıtları görebilecekler.

Sorular ve Yanıtlar

Ayrıca, adayların yanıtladıkları sorular hakkında daha fazla bilgi elde etmeleri için, cevap anahtarının yayımlandığı form üzerindeki soru numaralarına tıklamaları yeterlidir. Her bir soru için açılan pencerede, soru kökü, cevap seçenekleri ve doğru cevaba nasıl cevap verdikleri gibi detaylar görüntülenecektir.

Sorular, adayların kullandığı kitapçığın düzeninde sunulacak. Ayrıca, toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile birlikte ham puanları da gösterilecektir.

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