2024-YÖKDİL Sınavı İçin 101 Bin Aday Hazırlanıyor

2024-YÖKDİL Sınavı Detayları

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2024-YÖKDİL/2 sınavının 11 Ağustos Pazar günü gerçekleştirileceğini duyurdu. Bu sınavda, toplam 101 bin 96 adayın yarışacağı bildirildi.

Sınav Günü ve Güvenlik Önlemleri

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, sınavın güvenliği için 15 bin 162 görevlinin sahada olacağını ve 2 bin 249 emniyet mensubunun görevlendirileceğini belirtti. Sınav, 81 il ve 87 farklı merkezde, toplam 349 bina ve 4,016 salonda düzenlenecek. Sınav, saat 10:15’te başlayacak ve adaylar saat 10:00’dan itibaren binalara alınmayacak.

Sınav İçeriği ve Süre

2024-YÖKDİL/2 sınavında, İngilizce dilinde fen bilimleri, sağlık bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde ise yalnızca sosyal bilimler alanından sorular yer alacak. Adaylara, 80 çoktan seçmeli soru için 180 dakika cevaplama süresi verilecek. Engelli adaylara ise gerekli durumlarda 30 dakika ek süre sağlanacak.

Kimlik Problemleri için Çözüm

Adayların kimlik kartında herhangi bir eksiklik ya da kayıp olması durumunda, il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü açık tutulacak. Bu yıl yapılan başvurularda, 267 engelli aday yer alırken, gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocukları, sınav ücretinden muaf tutuldu. Toplamda 746 aday bu haktan faydalandı.

Sonuçlar Ne Zaman Açıklanacak?

YÖKDİL sınavının sonuçları 29 Ağustos tarihinde ilan edilecek. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, sınavda görevli tüm personele kolaylıklar ve katılacak adaylara başarılar diledi.