2024 Yoksulluk ve Yaşam Koşulları İstatistikleri: Olumlu Gelişmeler ve Sektörel Analizler

2024 Yoksulluk ve Yaşam Koşulları İstatistiklerinin Özeti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılına ait "Yoksulluk ve Yaşam Koşulları İstatistikleri"ni açıkladı. Bu verilere göre, maddi ve sosyal yoksunluk oranı, 2023 yılına göre 1,1 puan azalarak yüzde 13,3 seviyesine geriledi.

Maddi ve Sosyal Yoksunluk Oranı

Maddi ve sosyal yoksunluk oranı, 2023 yılında yüzde 14,4 iken 2024 yılı sonuçlarına göre yüzde 13,3 olarak tahmin edildi. Bu oran, hanehalkının farklı maddi durumlarını göz önünde bulundurarak hesaplandı. Otomobil sahipliği, beklenmedik harcamalar, evden uzakta tatil yapabilme gibi kriterler incelendi.

Sürekli Yoksulluk Oranı

2024 yılı sürekli yoksulluk oranı, 0,7 puan artışla yüzde 13,7 olarak hesaplandı. Bu oran, dört yıllık panel veri kullanılarak belirlenen yoksulluk kriterlerini içermektedir.

Göreli Yoksulluk

Göreli yoksulluk oranlarının bölgesel dağılımında, en yüksek oranlar yüzde 14,6 ile TR71 (Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir) ve yüzde 12,3 ile TR82 (Kastamonu, Çankırı, Sinop) bölgelerinde gözlemlendi. Düşük oranlar ise yüzde 4,7 ile TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis) ve yüzde 6,4 ile TRC2 (Şanlıurfa, Diyarbakır) bölgelerinde görüldü.

Yoksulluk Riski Altındaki Bireyler

Yoksulluk veya sosyal dışlanma riski altında olan bireylerin oranı yüzde 29,3 olarak belirlendi. Bu oran, yaş gruplarına göre farklılık gösteriyor; örneğin 0-17 yaş grubunda bu oran yüzde 38,9 olarak ölçüldü.

Nüfusun Ekonomik Durumu

Nüfusun yüzde 74,8'i son dört yılda hiç yoksul olmadı. Kirada oturanların oranı ise yüzde 28 seviyesine geriledi.

Borç ve Taksit Ödeme Durumu

Geçen yıla göre borç veya taksit ödemelerinde %1,2 azalışla oran yüzde 56,8 olarak kaydedildi. Nüfusun %39,1’i bu ödemelerin kendileri için yük oluşturduğunu beyan etti.

Konutta Yaşama Oranı

Kendilerine ait konutta yaşayan bireylerin oranı yüzde 56,1 olarak kaydedildi. Bu oran, önceki yıla göre %0,1 azalış göstermiştir.

Yoksulluk ve yaşam koşullarındaki bu istatistikler, Türkiye’deki toplumsal dinamiklerin yakından takip edilmesini sağlamakta ve bu verilerin analiz edilmesiyle daha etkili sosyal politikaların geliştirilmesine katkıda bulunmaktadır.