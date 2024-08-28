2024 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) Sonuçları Açıklandı

2024 YÖKDİL/2 Sonuçları Duyuruldu

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2024 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'nın (YÖKDİL/2) sonuçları nihayet açıklandı.

Sonuçlara Erişim

ÖSYM’nin resmi internet sitesinde yapılan duyuruya göre, 2024-YÖKDİL/2 sınavının değerlendirme süreçleri tamamlandı. Adaylar, sınav sonuçlarına ulaşmak için https://sonuc.osym.gov.tr adresini ziyaret edebilirler.

Aday Girişi

Adayların, sonuçları görüntüleyebilmek için T.C. kimlik numaraları ve kendilerine ait aday şifrelerini kullanmaları gerekmektedir.