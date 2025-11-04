2025-2026 Burs ve Öğrenim Kredisi Sonuçları Açıklandı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2025-2026 burs ve öğrenim kredisi sonuçlarını açıkladı. Taahhütname ve kefaletname onay süreleri belirlendi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Bakanlığın 2025-2026 eğitim-öğretim yılı yükseköğrenim burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçlarının açıklandığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Taahhütname onayı için son tarihler

Burs ve öğrenim kredisi hakkı kazanan öğrencilerin, başvuruların kabulü halinde en geç 9 Kasım Pazar günü saat 23.59a kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini onaylamaları gerekiyor.

15-18 yaş arası ve 15 yaşından küçük öğrenciler

15-18 yaş arasındaki öğrencilere burs/kredi tahsis edildiğinde, öncelikle anne veya babalarının kendi e-Devlet hesapları üzerinden veli onayı vermesi; ardından öğrencilerin kendi e-Devlet şifreleriyle taahhütnameyi onaylaması gerekiyor. 15 yaşından küçük veya anne-babası olmayan öğrenciler ise kanuni vasileri ile birlikte en yakın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ya da yurt müdürlüğüne kimlik ve vasi kararı gibi belgelerle giderek taahhütnamelerini onaylatabilecekler.

Yurt dışında öğrenim gören öğrenciler

Yurt dışında öğrenim gören öğrenciler için taahhütname onay süresi 16 Kasım Pazar günü saat 23.59'da sona erecek. Taahhütname onayının ardından bu öğrencilerin, yurt içinde ikamet eden bir kefil aracılığıyla kefaletname hazırlatmaları gerekiyor.

Kefaletname işlemleri Türkiye'deki noterler aracılığıyla yürütülecek olup, öğrencilerin noter işlemlerini tamamlamaları için son tarih 30 Kasım Pazar olarak belirlendi. Noterlik Bilgi Sistemi (NBS) üzerinden kontrol edilen kefaletnamelerin fiziki olarak gönderilmesine gerek bulunmuyor.

Öğrencilerin belirtilen tarihlere dikkat ederek işlemlerini tamamlamaları ve e-Devlet üzerindeki bildirimleri takip etmeleri önem taşıyor.

