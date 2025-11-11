2025-2026 Diyabet Raporu: Sahte Tedavi Vaatlerine Dikkat

Karadeniz Diyabet Derneği, 2025-2026 'Sivil Toplum Gözüyle Diyabet Raporu'nu yayımladı

Karadeniz Diyabet Derneği, 2025-2026 yıllarını kapsayan "Sivil Toplum Gözüyle Diyabet Raporu"nu kamuoyuna açıkladı. Rapor, dernek adına Halk Sağlığı ve İç Hastalıkları Uzmanı Dr. M. Emin Dinççağ tarafından hazırlandı ve modern tedavi imkânlarının diyabet kontrolünde belirleyici olduğuna vurgu yaptı.

Modern tedavi ve birinci basamağın rolü

Dr. M. Emin Dinççağ, raporda günümüzde diyabet tedavisinde mevcut ilaç ve yöntemlerle hedef değerlere ulaşmanın mümkün olduğunu belirtti. Dinççağ, aile hekimlerinin diyabet yönetiminde yeterli bilgiye sahip olduğunu, hastaların ilaca ve hekime ulaşımında genel olarak ciddi sorunlar yaşanmadığını kaydetti ve hekimlerin hastalara yaklaşımını samimi ve gurur verici olarak nitelendirdi.

Dinççağ, birinci basamak hekimleriyle iletişimin artırılmasının önemine işaret ederek, modern diyabet tedavisinin gerektirdiği ilaç, diyet ve egzersiz programlarına hasta uyumunun artırılmasını önerdi.

Kırsal-kent farkı ve hemşirelik önerisi

Raporda kırsal kesim ile kent hastaları arasında tedavi ve takip açısından farklar olduğuna değinildi. Bu farkların azaltılması amacıyla "diyabet hemşireliği" uygulamalarının yaygınlaştırılması tavsiye edildi.

"Sahte tedavi vaatlerine itibar edilmemeli"

Dr. Dinççağ, pazarlama yöntemleriyle "diyabete son" veya "alternatif tedavi ile diyabeti tamamen yok edeceğini" iddia eden reklamlara ve sanal ortamdaki sahte duyurulara karşı uyardı. Raporun vurguladığı üzere, sahte tedavi vaatlerine itibar edilmemeli; modern tıbbi imkânlardan vazgeçilmemesi ve gerektiğinde aile hekimlerine danışılması uygun olacaktır.

Rapor ayrıca diyabetin kronik bir hastalık olduğuna ve tamamen yok edileceğine dair bilgilerin doğru olmadığına dikkat çekti.

İnsülin, sensör uygulamaları ve SGK talebi

Dinççağ, insülin tedavisindeki gelişmelerin hastaların ihtiyaçlarına cevap verecek düzeye geldiğini belirterek, insülinin diyabette korkulacak bir ilaç olmadığını, tedavide en önemli ve faydalı ilaçlardan biri olduğunu söyledi ve insülin konusundaki çekincelerin giderilmesi gerektiğini vurguladı.

Ayrıca, diyabet tedavisinde sensör uygulamalarının modern tedavide önemli bir yer tuttuğuna dikkat çekildi ve bu sensörlerin Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK) tarafından tüm tip diyabetiklere verilmesinin derneğin en büyük dileği ve talebi olduğu kaydedildi.

2026 faaliyet planları ve öncelikler

Raporun 2026 yılı planları arasında çocukluk çağı obezitesinin önlenmesi, okullarda ve toplumda farkındalık artırma çalışmaları, beden eğitimi derslerinin güçlendirilmesi ve sağlıklı beslenme eğitiminin yaygınlaştırılması yer aldı. Okullarda obezite ile mücadele ve zararları konusunda eğitim çalışmalarının daha fazla önem taşıdığı belirtildi.

Dernek, ayrıca diyabetik ayak kliniklerinin kurulmasını ve hastanelerde bu konuda "özel klinikler" açılmasını talep ederek, disiplinler arası bir yaklaşımın diyabetik ayak tedavisinde başarıyı artıracağına inandıklarını ifade etti.

Dr. Dinççağ, diyabet farkındalığının artırılmasının medya ve kamu kurumlarının çalışmalarının yoğunlaştırılmasıyla mümkün olacağına dikkat çekti ve derneğe toplum ve kamu desteğinin artırılmasını talep etti.

HALK SAĞLIĞI VE İÇ HASTALIKLARI UZMANI DR. M. EMİN DİNÇÇAĞ