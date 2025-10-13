2025-2026 KYK Burs Başvuruları: GSB'den Resmi Açıklama Bekleniyor

2025-2026 KYK burs başvurularında GSB'nin resmi duyurusu bekleniyor. Başvuru takvimi, şartlar, belgeler ve güncel burs miktarları haberde.

Yayın Tarihi: 13.10.2025 09:51
Güncelleme Tarihi: 13.10.2025 09:51
2025-2026 KYK Burs Başvurularında Geri Sayım: Gözler GSB'de

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK) burs ve öğrenim kredisi başvuruları, milyonlarca öğrencinin gündeminde. Üniversite kayıt ve yurt yerleştirme sürecinin tamamlanmasının ardından şimdi yeni bir kritik dönem başlıyor; tüm dikkatler Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yapılacak resmi duyuruya çevrildi.

Başvuru Takvimi Ne Zaman Açıklanacak?

Henüz 2025-2026 eğitim-öğretim yılı için resmi açıklama yapılmadı. Geçmiş yıllardaki uygulamalara göre başvuruların genellikle Ekim-Kasım döneminde e-Devlet üzerinden başladığı biliniyor. Bakanlığın duyurusunun ardından başvuru ekranı açılacak ve işlem e-Devlet sistemi ile entegre edilecek.

Başvuru Şartları ve Gerekli Belgeler

KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları sadece dijital ortamda, e-Devlet Kapısı aracılığıyla yapılacak. Başvurunun temel şartı geçerli bir e-Devlet şifresi sahibi olmaktır. İstenen belgeler arasında; öğrenci belgesi, aile gelirini gösteren belgeler (SGK dökümleri, maaş bordroları), adli sicil kaydı ve yerleştirme yeri belgesi yer almaktadır.

KYK Bursu Kimlere Verilir?

KYK bursu, devlet yurtlarında kalan veya burs almaya hak kazanan üniversite öğrencilerini kapsar. Öncelikli değerlendirme kriterleri arasında aile gelir durumu, okuyan kardeş sayısı ve öğrencinin ihtiyaç sahibi olup olmadığı yer almaktadır. Öncelikli ihtiyaç sahibi olan öğrenciler faydalanabiliyor.

2025 Burs Miktarları

2025 yılı Ocak ayı itibarıyla geçerli aylık ödeme tutarları şu şekildedir:

Ön Lisans ve Lisans Öğrencileri: 3.000 TL

Yüksek Lisans Öğrencileri: 6.000 TL

Doktora Öğrencileri: 9.000 TL

Bu tutarlar 2025 yılı boyunca geçerli olacak. 2026 yılında ödenecek yeni burs ve kredi ücretlerinin, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılacak değerlendirme ve enflasyon oranları dikkate alınarak Aralık ayında yeniden belirlenmesi ve kamuoyuna duyurulması beklenmektedir.

İlk Ödemeler ve Takip

KYK burs ve kredi başvurularına ilişkin resmi duyuru önümüzdeki günlerde GSB tarafından yapılacak. Öğrenciler başvuru tarihleri ve şartları için sabırsızlıkla açıklamayı bekliyor. Gelişmeler https://www.turkiye.gov.tr/gsb-kyk-basvuru ve e-Devlet platformu üzerinden takip edilebilir.

